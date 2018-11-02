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У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів та студентів*

У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів та студентів*
"ПортCity" запрошує усіх лучан та гостей міста на розваги у боулінг-клуб "Strike City".

Про це інформує пресслужба ТРЦ.

Усі охочі зможуть пограти в боулінг за вигідними акційними цінами:

- Тариф студентський – 89грн/година гри у боулінг;

- Тариф дитячий – 69грн/година гри у боулінг.

Пропозиція діє з понеділка до п'ятниці з 11:00 до 18:00 години. Бронювання доріжок: 067 334 50 85.

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Теги: Strike City, боулінг, акція, тарифи
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