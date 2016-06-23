Гузь закликає ініціативних волинян іти у депутати своїх громад
Сьогодні, 12:12
Народний депутат Ігор Гузь закликав жителів декількох районів та міст Волині ставати кандидатами у депутати на місцеві вибори від партії «За майбутнє».
Відповідне відеозвернення народний обранець опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
Тож, якщо ви проживаєте в Любомльському, Локачинському, Іваничівському, Володимир-Волинському районах або в містах Володимир-Волинський чи Нововолинськ і маєте бажання стати депутатом, заповніть анкету, яка розміщена за посиланням: https://forms.gle/5qBNjicKveKSNr6K6.
«Ми готові розглянути кожне звернення, нам потрібні люди, які мають бажання і готові змінювати ситуацію у ваших ОТГ. Команда «За майбутнє» йде змінювати Волинь, йде змінювати Україну», - запевнив Ігор Гузь.
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Відповідне відеозвернення народний обранець опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
Тож, якщо ви проживаєте в Любомльському, Локачинському, Іваничівському, Володимир-Волинському районах або в містах Володимир-Волинський чи Нововолинськ і маєте бажання стати депутатом, заповніть анкету, яка розміщена за посиланням: https://forms.gle/5qBNjicKveKSNr6K6.
«Ми готові розглянути кожне звернення, нам потрібні люди, які мають бажання і готові змінювати ситуацію у ваших ОТГ. Команда «За майбутнє» йде змінювати Волинь, йде змінювати Україну», - запевнив Ігор Гузь.
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Коментарі 1
Потрібно йти в депутати,але від партії Сила і Честь.
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