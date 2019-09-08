Як за три роки змінилося «обличчя» Луцька. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляють на сайті



Житлово-комунальне господарство



Галузь житлово-комунального господарства є однією з найважливіших у житті громади. Кожен лучанин хоче ходити зручними та гарними тротуарами, освітленими вулицями, їздити відремонтованими дорогами, мати ошатні двори, будинки, сходові клітки, безпечні ліфти та комфортні відпочинкові зони.



Тож міська влада протягом останніх трьох років працює над забезпеченням належних умов для проживання та проведення дозвілля у Луцьку. Це щоденна робота, яка не зупиняється ні на мить.



Місто змінює свій зовнішній вигляд постійно. Красивим та улюбленим місцем відпочинку лучан став оновлений Центральний парк імені Лесі Українки, який кардинально змінився після капітальної реконструкції. З'явилися у місті й нові зелені зони та сквери на проспекті Волі, 3, 5, (де був колись квітковий ринок) та Волі 31, 33 (на місці розарію), а також - вулиці Градний Узвіз, 2 з сучасною екопарковкою. До кінця року буде створено сквер й на вулиці Кравчука, 30 перед школою №26. Розпочалися роботи у парку «Дубовий гай», що у районі ЛПЗ.











Наповнюється новим життям і Старе місто. Тут здійснюється реконструкція вежі Чорторийських та стіни Окольного замку, ремонт старих фасадів (у планах - близько 30-ти) та заміна аварійної шашки Трилінського, якою вимощені дороги у Старому місті. Уже відремонтували сходи на вулиці Братковського та Братський міст на площі Возз’єднання.







Зробили капітальний ремонт на вулицях Липинського, Парковій, Агатангела Кримського, Героїв УПА, Василя Мойсея, Ковельській, Героїв Крут, кільцевої розв’язки на перехресті Набережна - Шевченка, перехресть вулиці Карпенка-Карого з Дубнівською та Ківерцівською, мосту на вулиці Ковельській. Триває ремонт вулиці Ківерцівської (від вулиці Сосюри до перехрестя з вулицею Карпенка-Карого).







У рамках проєкту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Холма та Луцька» капітально відремонтували частину вулиці Рівненська (від Задворецької до Купріна). Замінили дорожнє полотно та бордюри, облаштували тротуари та велодоріжки, біля зупинок громадського транспорту поклали покриття з каменю, яке не просідатиме під вагою автобусів та тролейбусів. У вечірній час вулиця освічується сучасними LED- лампами.







Ремонтували дороги і в приватному секторі. На 68 вулицях зробили щебеневе покриття з бітумним напівпросочуванням.







Завершили реконструкцію тротуарів на проспектах Волі (парна сторона) та Соборності (непарна). Поклали нові - на вулицях Степана Бандери, Винниченка, Січовій, Гордіюк, Рівненській, Гулака-Артемовського та Ковельській (від вулиці Шевченка до вулиці Глінки), біля храму Всіх Святих Землі Волинської, а також перехресті вулиць Дубнівська — Карпенка-Карого. Під час реконструкції використали пониження бордюрного каменю та тактильну плитку.







На перехресті вулиць Набережна та Шевченка облаштували острівці безпеки для пішоходів.







Не менш важливим моментом безпеки дорожнього руху є й будівництво та ремонт світлофорних об’єктів. Новий світлофор встановлено на аварійно-небезпечному перехресті вулиць Карпенка-Карого – Задворецька – Чорновола. Для безпеки школярів - на вулиці Набережна поруч із школою №3. Незабаром буде встановлено й на вулиці Героїв УПА в районі ЗОШ №12.







Завершується встановлення 45 нових світлофорних об’єктів з центральним управлінням.







Задля безпеки дорожнього руху в місті використовують розмітку з холодного пластику (на проспектах Волі, Василя Мойсея, Соборності (права сторона), Перемоги, вулицях Конякіна, Гордіюк, Словацького, Рівненській), яка служитиме 4-5 років.







Значну увагу міська влада приділяє ремонту прибудинкових територій. Станом на сьогодні у 60 дворах проведені комплексні роботи з заміни проїжджої частини, тротуарів, освітлення, встановлення дитячого і спортивного обладнання, облаштування паркомісць та майданчиків під контейнери для сміття. Перелік дворів формуємо за принципом: які території в найгіршому стані, ті ремонтуємо першими.







Луцька міська рада підтримує жителів міста у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. У Луцьку їх сьогодні 498. У порівнянні з 2016 роком фінансування на підтримку ОСББ збільшено у шість разів. За 2017-2020 роки виділено більше 50 мільйонів гривень.



За міськими програмами сприяння діяльності ОСББ у 165 житлових будинках здійснено капітальні ремонти, впроваджено енергозберігаючі заходи: утеплено фасади, замінено вікна, двері та інше. У 60 будинках роботи тривають.







За звітний період вдалося вирішити й інші важливі господарські питання. Зокрема, вперше за 47 років розпочали розчистку біоставків очисних споруд “Луцькводоканалу”. У найближчих планах - капітальна реконструкція системи очисних споруд. Завершується підготовка до реалізації цього проєкту. Уже пройдені необхідні підготовчі процедури та подано запит для підписання субкредитного договору на отримання коштів Європейського Банку у сумі 11 млн євро.



Для зручності обслуговування своїх клієнтів КП “Луцькводоканал” відкрило офіс-центр EVODA. Тепер споживачам не треба їздити у віддалені виробничі бази підприємства, а всі індивідуальні питання легко та швидко можна вирішити в одному приміщенні за адресою: пр-кт Соборності, 25.







Збудовано також господарсько-побутову каналізацію у мікрорайоні Вересневе та зливову в районі Балки. Адже десятками років відсутність каналізації створювала масу проблем у цих районах. У Вересневому кожне домоволодіння мало вигрібні ями, що завдавало додаткових незручностей. Будівництво зливової каналізації на Балці дало можливість вирішити питання підтоплення житлових, культових споруд та земельних ділянок.



За кошти міського бюджету придбана та встановлена сміттєсортувальна станція на вулиці Трункіна. Тепер не всі відходи треба везти у Брище за 15 км від Луцька. Це збільшить термін експлуатації полігону, зменшить зношеність транспорту та дасть можливість економити на паливі.







У рамках спільного з краєм Ліппе (ФРН) проєкту “Екологічна дружба понад кордонами” за грантові кошти придбано 130 контейнерів для роздільного збору сміття, ще 100 - за кошти міського бюджету.



Оновлено матеріально-технічну базу ЛСКП “Луцькспецкомунтранс”. Зокрема, придбано три сміттєвози.



Працюємо і над модернізацією освітлення міста. Цьогоріч міська влада розпочала реалізацію масштабного проєкту із заміни старого освітлення на нове та сучасне LED. Це не лише гарно й естетично, але й, у першу чергу, - безпека громадян, адже LED освітлення значно покращує видимість на дорогах. На 30 вулицях та проспектах нашого міста до кінця вересня буде замінено 2030 ртутних та натрієвих світильників на енергозберігаючі світлодіодні. Нові ліхтарі встановлено на вулицях Гордіюк, Глушець, Володимирська, Львівська, Шопена, проспекті Соборності та шляхопроводі на проспекті Перемоги.







Роботи тривають на Потебні, Гнідавська, Ківерцівська, Президента Грушевського, Перемоги, Василя Мойсея, Коперніка, Відродження, Січова, Ветеранів, Кравчука, Ковельська, Данила Галицького, Яровиця, Гулака-Артемовського, Наливайка, Теремнівська, Карпенка-Карого, Героїв УПА.



Старі ліхтарі будуть використані для освітлення вулиць у приватній забудові, де зовсім немає освітлення.



У рамках проєкту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Холма та Луцька» незабаром розпочнуться роботи із заміни освітлення на вулиці Конякіна.



За попередні два роки (2017 -2019) зроблено реконструкцію та будівництво мереж вуличного освітлення на 60-ти вулицях нашого міста.



Для кращої видимості пішоходів у темну пору доби реконструйовано та додатково освітлено 40 пішохідних переходів.



Триває реалізація програми “Безпечне місто”. Камери відеоспостереження уже встановлені в 55-му мікрорайоні. 80 відеокамер - у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Тепер тут буде безпечніше та спокійніше, а охочих нищити комунальне майно значно поменшає.







Протягом вересня відеоспостереження встановлять на всіх в’їздах та виїздах з міста.



Милує око лучан вечірнє підсвічування пам’ятників Лесі Українки, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, стели на меморіалі “Вічна слава”, знака Різдва Христового, що у Старому місті. Тривають роботи з підсвічування Лютеранської кірхи та приміщення центрального басейну.







Цьогоріч розпочато довгоочікуване будівництво фонтану на Театральному майдані. Новий сухий світло-музичний фонтан з амфітеатром стане окрасою центрального майдану міста. Його запуск заплановано на кінець вересня.



Незабаром відбудеться визначення переможців Всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу концепцію розвитку території прилеглої до Луцького замку. Далі початок реалізації проекту. І площа перед замком стане ще однією красивою локацією для відпочинку лучан та гостей міста, з якої так гарно споглядається краса та велич нашої перлини — Замку Любарта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Дня міста Луцька міська рада підбиває підсумки роботи у різних галузях, зокрема й у тому, як змінилося місто ззовні за останні три роки.Про це повідомляють на сайті Луцькради Галузь житлово-комунального господарства є однією з найважливіших у житті громади. Кожен лучанин хоче ходити зручними та гарними тротуарами, освітленими вулицями, їздити відремонтованими дорогами, мати ошатні двори, будинки, сходові клітки, безпечні ліфти та комфортні відпочинкові зони.Тож міська влада протягом останніх трьох років працює над забезпеченням належних умов для проживання та проведення дозвілля у Луцьку. Це щоденна робота, яка не зупиняється ні на мить.Місто змінює свій зовнішній вигляд постійно. Красивим та улюбленим місцем відпочинку лучан став оновлений Центральний парк імені Лесі Українки, який кардинально змінився після капітальної реконструкції. З'явилися у місті й нові зелені зони та сквери на проспекті Волі, 3, 5, (де був колись квітковий ринок) та Волі 31, 33 (на місці розарію), а також - вулиці Градний Узвіз, 2 з сучасною екопарковкою. До кінця року буде створено сквер й на вулиці Кравчука, 30 перед школою №26. Розпочалися роботи у парку «Дубовий гай», що у районі ЛПЗ.Наповнюється новим життям і Старе місто. Тут здійснюється реконструкція вежі Чорторийських та стіни Окольного замку, ремонт старих фасадів (у планах - близько 30-ти) та заміна аварійної шашки Трилінського, якою вимощені дороги у Старому місті. Уже відремонтували сходи на вулиці Братковського та Братський міст на площі Возз’єднання.Зробили капітальний ремонт на вулицях Липинського, Парковій, Агатангела Кримського, Героїв УПА, Василя Мойсея, Ковельській, Героїв Крут, кільцевої розв’язки на перехресті Набережна - Шевченка, перехресть вулиці Карпенка-Карого з Дубнівською та Ківерцівською, мосту на вулиці Ковельській. Триває ремонт вулиці Ківерцівської (від вулиці Сосюри до перехрестя з вулицею Карпенка-Карого).У рамках проєкту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Холма та Луцька» капітально відремонтували частину вулиці Рівненська (від Задворецької до Купріна). Замінили дорожнє полотно та бордюри, облаштували тротуари та велодоріжки, біля зупинок громадського транспорту поклали покриття з каменю, яке не просідатиме під вагою автобусів та тролейбусів. У вечірній час вулиця освічується сучасними LED- лампами.Ремонтували дороги і в приватному секторі. На 68 вулицях зробили щебеневе покриття з бітумним напівпросочуванням.Завершили реконструкцію тротуарів на проспектах Волі (парна сторона) та Соборності (непарна). Поклали нові - на вулицях Степана Бандери, Винниченка, Січовій, Гордіюк, Рівненській, Гулака-Артемовського та Ковельській (від вулиці Шевченка до вулиці Глінки), біля храму Всіх Святих Землі Волинської, а також перехресті вулиць Дубнівська — Карпенка-Карого. Під час реконструкції використали пониження бордюрного каменю та тактильну плитку.На перехресті вулиць Набережна та Шевченка облаштували острівці безпеки для пішоходів.Не менш важливим моментом безпеки дорожнього руху є й будівництво та ремонт світлофорних об’єктів. Новий світлофор встановлено на аварійно-небезпечному перехресті вулиць Карпенка-Карого – Задворецька – Чорновола. Для безпеки школярів - на вулиці Набережна поруч із школою №3. Незабаром буде встановлено й на вулиці Героїв УПА в районі ЗОШ №12.Завершується встановлення 45 нових світлофорних об’єктів з центральним управлінням.Задля безпеки дорожнього руху в місті використовують розмітку з холодного пластику (на проспектах Волі, Василя Мойсея, Соборності (права сторона), Перемоги, вулицях Конякіна, Гордіюк, Словацького, Рівненській), яка служитиме 4-5 років.Значну увагу міська влада приділяє ремонту прибудинкових територій. Станом на сьогодні у 60 дворах проведені комплексні роботи з заміни проїжджої частини, тротуарів, освітлення, встановлення дитячого і спортивного обладнання, облаштування паркомісць та майданчиків під контейнери для сміття. Перелік дворів формуємо за принципом: які території в найгіршому стані, ті ремонтуємо першими.Луцька міська рада підтримує жителів міста у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. У Луцьку їх сьогодні 498. У порівнянні з 2016 роком фінансування на підтримку ОСББ збільшено у шість разів. За 2017-2020 роки виділено більше 50 мільйонів гривень.За міськими програмами сприяння діяльності ОСББ у 165 житлових будинках здійснено капітальні ремонти, впроваджено енергозберігаючі заходи: утеплено фасади, замінено вікна, двері та інше. У 60 будинках роботи тривають.За звітний період вдалося вирішити й інші важливі господарські питання. Зокрема, вперше за 47 років розпочали розчистку біоставків очисних споруд “Луцькводоканалу”. У найближчих планах - капітальна реконструкція системи очисних споруд. Завершується підготовка до реалізації цього проєкту. Уже пройдені необхідні підготовчі процедури та подано запит для підписання субкредитного договору на отримання коштів Європейського Банку у сумі 11 млн євро.Для зручності обслуговування своїх клієнтів КП “Луцькводоканал” відкрило офіс-центр EVODA. Тепер споживачам не треба їздити у віддалені виробничі бази підприємства, а всі індивідуальні питання легко та швидко можна вирішити в одному приміщенні за адресою: пр-кт Соборності, 25.Збудовано також господарсько-побутову каналізацію у мікрорайоні Вересневе та зливову в районі Балки. Адже десятками років відсутність каналізації створювала масу проблем у цих районах. У Вересневому кожне домоволодіння мало вигрібні ями, що завдавало додаткових незручностей. Будівництво зливової каналізації на Балці дало можливість вирішити питання підтоплення житлових, культових споруд та земельних ділянок.За кошти міського бюджету придбана та встановлена сміттєсортувальна станція на вулиці Трункіна. Тепер не всі відходи треба везти у Брище за 15 км від Луцька. Це збільшить термін експлуатації полігону, зменшить зношеність транспорту та дасть можливість економити на паливі.У рамках спільного з краєм Ліппе (ФРН) проєкту “Екологічна дружба понад кордонами” за грантові кошти придбано 130 контейнерів для роздільного збору сміття, ще 100 - за кошти міського бюджету.Оновлено матеріально-технічну базу ЛСКП “Луцькспецкомунтранс”. Зокрема, придбано три сміттєвози.Працюємо і над модернізацією освітлення міста. Цьогоріч міська влада розпочала реалізацію масштабного проєкту із заміни старого освітлення на нове та сучасне LED. Це не лише гарно й естетично, але й, у першу чергу, - безпека громадян, адже LED освітлення значно покращує видимість на дорогах. На 30 вулицях та проспектах нашого міста до кінця вересня буде замінено 2030 ртутних та натрієвих світильників на енергозберігаючі світлодіодні. Нові ліхтарі встановлено на вулицях Гордіюк, Глушець, Володимирська, Львівська, Шопена, проспекті Соборності та шляхопроводі на проспекті Перемоги.Роботи тривають на Потебні, Гнідавська, Ківерцівська, Президента Грушевського, Перемоги, Василя Мойсея, Коперніка, Відродження, Січова, Ветеранів, Кравчука, Ковельська, Данила Галицького, Яровиця, Гулака-Артемовського, Наливайка, Теремнівська, Карпенка-Карого, Героїв УПА.Старі ліхтарі будуть використані для освітлення вулиць у приватній забудові, де зовсім немає освітлення.У рамках проєкту «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Холма та Луцька» незабаром розпочнуться роботи із заміни освітлення на вулиці Конякіна.За попередні два роки (2017 -2019) зроблено реконструкцію та будівництво мереж вуличного освітлення на 60-ти вулицях нашого міста.Для кращої видимості пішоходів у темну пору доби реконструйовано та додатково освітлено 40 пішохідних переходів.Триває реалізація програми “Безпечне місто”. Камери відеоспостереження уже встановлені в 55-му мікрорайоні. 80 відеокамер - у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Тепер тут буде безпечніше та спокійніше, а охочих нищити комунальне майно значно поменшає.Протягом вересня відеоспостереження встановлять на всіх в’їздах та виїздах з міста.Милує око лучан вечірнє підсвічування пам’ятників Лесі Українки, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, стели на меморіалі “Вічна слава”, знака Різдва Христового, що у Старому місті. Тривають роботи з підсвічування Лютеранської кірхи та приміщення центрального басейну.Цьогоріч розпочато довгоочікуване будівництво фонтану на Театральному майдані. Новий сухий світло-музичний фонтан з амфітеатром стане окрасою центрального майдану міста. Його запуск заплановано на кінець вересня.Незабаром відбудеться визначення переможців Всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу концепцію розвитку території прилеглої до Луцького замку. Далі початок реалізації проекту. І площа перед замком стане ще однією красивою локацією для відпочинку лучан та гостей міста, з якої так гарно споглядається краса та велич нашої перлини — Замку Любарта.

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