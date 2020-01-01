У Ковельському районі посеред білого дня горіла будівля з блоків





Повідомлення про пожежу надійшло 1 вересня о 16:40, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Зазначається, що горіння приборкали співробітники 4-ої ДПРЧ та 19-ої ДПРЧ міста Ковеля. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



Нагадаємо, що 1 вересня

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