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У Ковельському районі посеред білого дня горіла будівля з блоків

У Ковельському районі посеред білого дня горіла будівля з блоків
У селі Білин Ковельського району горіла господарська споруда з блоків.

Повідомлення про пожежу надійшло 1 вересня о 16:40, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що горіння приборкали співробітники 4-ої ДПРЧ та 19-ої ДПРЧ міста Ковеля. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Нагадаємо, що 1 вересня у селищі Любешів горіла цегляна господарська споруда. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Білин
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