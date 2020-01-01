Волинянин втрапив за ґрати через те, що поїхав у Польщу на заробітки
Сьогодні, 15:31
Волинянин, незважаючи на встановлені судом обмеження, вирішив поїхати на заробітки до Польщі. За це його арештували на 4 місяці.
Йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише ІА "Конкурент".
Так, неодноразово судимому чоловіку феміда заборонила на один рік покидати власну домівку з 22:00 до 6:00 та відвідувати місця, де продають спиртні напої на розлив. Окрім цього, щопонеділка він був зобов'язаний з'являтися на реєстрацію у Ковельський ВП ГУ НП у Волинській області.
Незважаючи на це, обвинувачений 4 лютого 2020 року виїхав з Ковеля до Польші і повернувся аж через два місяці. Свої дії мотивував тим, що заробітки на території України його не влаштовували. Вину повністю визнав та просив суворо не карати.
Головне фото - ілюстративне.
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Йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пише ІА "Конкурент".
Так, неодноразово судимому чоловіку феміда заборонила на один рік покидати власну домівку з 22:00 до 6:00 та відвідувати місця, де продають спиртні напої на розлив. Окрім цього, щопонеділка він був зобов'язаний з'являтися на реєстрацію у Ковельський ВП ГУ НП у Волинській області.
Незважаючи на це, обвинувачений 4 лютого 2020 року виїхав з Ковеля до Польші і повернувся аж через два місяці. Свої дії мотивував тим, що заробітки на території України його не влаштовували. Вину повністю визнав та просив суворо не карати.
Головне фото - ілюстративне.
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