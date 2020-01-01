У Житомирі 17-річний курсант скоїв самогубство, залишивши передсмертну записку
Сьогодні, 13:01
У Житомирі поряд із тілом застреленого 17-річного курсанта військового інституту знайшли передсмертну записку, адресовану дівчині.
Про це йдеться в ТСН.
17-річний хлопець лише вступив на перший курс. Під час навчань на полігоні у наметовому містечку курсантові видали зброю для тренувань і після цього він зник.
Згодом тіло з вогнепальним пораненням знайшли біля господарчої будівлі. Справу розслідує військова прокуратура. Попередня версія - самогубство, адже знайшли передсмертну записка, в якій йшлося про нерозділене кохання.
"Він стояв в одному строю з курсантами, готувалися до виходу на вогневий рубіж. Отримали боєприпаси, як і треба, але потім він вислизнув. Подія трапилася з незалежних від проходження військової служби причин. Записка є передсмертна, звернення до дівчини, все навкруги нерозділеного кохання", - каже начальник Житомирського військового інституту ім.С.Корольова Олександр Левченко.
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Про це йдеться в ТСН.
17-річний хлопець лише вступив на перший курс. Під час навчань на полігоні у наметовому містечку курсантові видали зброю для тренувань і після цього він зник.
Згодом тіло з вогнепальним пораненням знайшли біля господарчої будівлі. Справу розслідує військова прокуратура. Попередня версія - самогубство, адже знайшли передсмертну записка, в якій йшлося про нерозділене кохання.
"Він стояв в одному строю з курсантами, готувалися до виходу на вогневий рубіж. Отримали боєприпаси, як і треба, але потім він вислизнув. Подія трапилася з незалежних від проходження військової служби причин. Записка є передсмертна, звернення до дівчини, все навкруги нерозділеного кохання", - каже начальник Житомирського військового інституту ім.С.Корольова Олександр Левченко.
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Коментарі 1
Так зразу видно ЗСУ, як командири підрозділу де проходив навчання курсант керівництво ВУЗу відмежовується від покійної людини (подія трапилася з незалежних від проходження військової служби причин). Знаємо ми ці причини і цих командирів, у кожного своя шкіра дорожча за іншу, вони могли ще сказати навіть не засміятись, що такого курсанту в нас не було. Встали, пішли і забули.
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