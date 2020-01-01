У Житомирі 17-річний курсант скоїв самогубство, залишивши передсмертну записку





Про це йдеться в



17-річний хлопець лише вступив на перший курс. Під час навчань на полігоні у наметовому містечку курсантові видали зброю для тренувань і після цього він зник.



Згодом тіло з вогнепальним пораненням знайшли біля господарчої будівлі. Справу розслідує військова прокуратура. Попередня версія - самогубство, адже знайшли передсмертну записка, в якій йшлося про нерозділене кохання.



"Він стояв в одному строю з курсантами, готувалися до виходу на вогневий рубіж. Отримали боєприпаси, як і треба, але потім він вислизнув. Подія трапилася з незалежних від проходження військової служби причин. Записка є передсмертна, звернення до дівчини, все навкруги нерозділеного кохання", - каже начальник Житомирського військового інституту ім.С.Корольова Олександр Левченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі поряд із тілом застреленого 17-річного курсанта військового інституту знайшли передсмертну записку, адресовану дівчині.Про це йдеться в ТСН. 17-річний хлопець лише вступив на перший курс. Під час навчань на полігоні у наметовому містечку курсантові видали зброю для тренувань і після цього він зник.Згодом тіло з вогнепальним пораненням знайшли біля господарчої будівлі. Справу розслідує військова прокуратура. Попередня версія - самогубство, адже знайшли передсмертну записка, в якій йшлося про нерозділене кохання."Він стояв в одному строю з курсантами, готувалися до виходу на вогневий рубіж. Отримали боєприпаси, як і треба, але потім він вислизнув. Подія трапилася з незалежних від проходження військової служби причин. Записка є передсмертна, звернення до дівчини, все навкруги нерозділеного кохання", - каже начальник Житомирського військового інституту ім.С.Корольова Олександр Левченко.

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