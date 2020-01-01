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На Волині з перевізників хочуть стягнути майже 200 тисяч за великовагові авто

На Волині з перевізників хочуть стягнути майже 200 тисяч за великовагові авто
Прокуратура Волині активізувала діяльність задля стягнення із недобросовісних перевізників плати за проїзд автомобільними дорогами великовагових транспортних засобів із перевищенням нормативних обмежень.

Так, Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті до одного з перевізників про стягнення плати за проїзд у розмірі 21 тис. гривень, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Після сплати у ході судового розгляду справи за аналогічним позовом прокуратури області іншим перевізником понад 68 тис. грн плати за проїзд автомобільними дорогами великовагових транспортних засобів суд закрив провадження у справі.

Загалом упродовж поточного року органами прокуратури області пред'явлено позовів щодо стягнення із суб’єктів господарювання плати за проїзд автомобільними дорогами із перевищенням нормативних параметрів на суму понад 193 тис. грн, які перебувають на розгляді.

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Теги: авто, перевізники
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