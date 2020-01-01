Вбивство через ревнощі на Волині: підозрюваного взяли під варту

підозрюваному у незаконному позбавленні волі та умисному убивстві, обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.



Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Слідство вважає, що увечері 29 серпня 2020 року чоловік виманив із обійстя 38-річного односельця, якого підозрював в інтимному зв’язку зі своєю дружиною, силою запхнув його в багажник авто, вивіз за село й побив до смерті.



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.



Встановлюється причетність до вчинення злочину ще однієї особи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 32-річному жителю села Люб'язь,обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Слідство вважає, що увечері 29 серпня 2020 року чоловік виманив із обійстя 38-річного односельця, якого підозрював в інтимному зв’язку зі своєю дружиною, силою запхнув його в багажник авто, вивіз за село й побив до смерті.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.Встановлюється причетність до вчинення злочину ще однієї особи.

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