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Вбивство через ревнощі на Волині: підозрюваного взяли під варту

Вбивство через ревнощі на Волині: підозрюваного взяли під варту
32-річному жителю села Люб'язь, підозрюваному у незаконному позбавленні волі та умисному убивстві, обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Слідство вважає, що увечері 29 серпня 2020 року чоловік виманив із обійстя 38-річного односельця, якого підозрював в інтимному зв’язку зі своєю дружиною, силою запхнув його в багажник авто, вивіз за село й побив до смерті.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Встановлюється причетність до вчинення злочину ще однієї особи.

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Теги: ЛЮбешівський район, вбивство, варта
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