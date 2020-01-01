Вбивство через ревнощі на Волині: підозрюваного взяли під варту
Сьогодні, 13:34
32-річному жителю села Люб'язь, підозрюваному у незаконному позбавленні волі та умисному убивстві, обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство вважає, що увечері 29 серпня 2020 року чоловік виманив із обійстя 38-річного односельця, якого підозрював в інтимному зв’язку зі своєю дружиною, силою запхнув його в багажник авто, вивіз за село й побив до смерті.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Встановлюється причетність до вчинення злочину ще однієї особи.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство вважає, що увечері 29 серпня 2020 року чоловік виманив із обійстя 38-річного односельця, якого підозрював в інтимному зв’язку зі своєю дружиною, силою запхнув його в багажник авто, вивіз за село й побив до смерті.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Встановлюється причетність до вчинення злочину ще однієї особи.
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