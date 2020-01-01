У Луцьку вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні

У Луцьку на меморіальному комплексі "Вічна слава" вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні бійців. До пам'ятника "Поранений солдат" лучани поклали квіти.2 вересня - 75-та річниця закінчення Другої світової війни. Щороку у цей день до меморіалу приходить лучанкаЇї батько та дід воювали."Розказував батько про труднощі на фронті, він пішов молодим одразу після закінчення вузу. Залишився без ноги, так пройшло його життя. Мій дід звільняв Луцьк і залишився тут працювати. Психологічно важко. І те, що зараз робиться в Україні, навкруги", - розповіла Алла Ковальчук."Згадувати треба, хоч це і боляче. Пам’ять треба берегти, просто говорити про це дуже важко", - каже лучанка. На війні загинули два брати її матері.