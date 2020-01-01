Національний банк виводить з обігу 25 копійок





Інформацію про це під час брифінгу підтвердив заступник голови НБУ Олексій Шабан,



Монети номіналом у 25 копійок можна буде обміняти

- Монети можна буде після 1 жовтня здавати в банки і обмінювати їх на банкноти протягом трьох наступних років.

- Необхідність вилучення з обігу монет номіналом у 25 копійок пояснили в НБУ тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.



В НБУ запевняють, що виведення з обігу монет номіналом у 25 копійок не вплине на інфляцію в Україну.



Банкноти старих зразків теж виводять з обігу



Окрім того, Національний банк виводить з обігу банкноти старих зразків. З 1 жовтня банкноти, які друкувалися до 2003 року, перестають бути платіжним засобом.



"Таких банкнот зараз менше 2% від загальної кількості. Ними практично не користуються. Ми вважаємо, що українці не відчують якихось незручностей", – впевнений Шабан.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк виводить з обігу монети номіналом у 25 копійок. З 1 жовтня цими монетами не можна буде оплачувати товари та послуги.Інформацію про це під час брифінгу підтвердив заступник голови НБУ повідомляє 24 канал.- Монети можна буде після 1 жовтня здавати в банки і обмінювати їх на банкноти протягом трьох наступних років.- Необхідність вилучення з обігу монет номіналом у 25 копійок пояснили в НБУ тим, що вони не розмінюються, оскільки Нацбанк уже два роки виводить монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.В НБУ запевняють, що виведення з обігу монет номіналом у 25 копійок не вплине на інфляцію в Україну.Окрім того, Національний банк виводить з обігу банкноти старих зразків. З 1 жовтня банкноти, які друкувалися до 2003 року, перестають бути платіжним засобом."Таких банкнот зараз менше 2% від загальної кількості. Ними практично не користуються. Ми вважаємо, що українці не відчують якихось незручностей", – впевнений Шабан.

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