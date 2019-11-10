Нашумілий фільм «Тенет» покажуть у «Промені» мовою оригіналу*

розважальному центрі «Промінь» запрошує лучан та гостей міста на фільм геніального маестро Крістофера Нолана «Тенет» мовою оригіналу.



Про це повідомляє пресслужба розважального центру.



Зауважують, що дати короткий синопсис фільму неможливо і додають, що «Тенет» – той випадок, коли треба іти на сеанс вже навіть через ім'я режисера.



Сеанс відбудеться 5 вересня (субота) о 20:40 в 5-му залі.



Квитки доступні за посиланням -



Трейлер фільму у відео

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