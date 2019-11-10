вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нашумілий фільм «Тенет» покажуть у «Промені» мовою оригіналу*

Нашумілий фільм «Тенет» покажуть у «Промені» мовою оригіналу*
Кінотеатр Multiplex, що у розважальному центрі «Промінь» запрошує лучан та гостей міста на фільм геніального маестро Крістофера Нолана «Тенет» мовою оригіналу.

Про це повідомляє пресслужба розважального центру.

Зауважують, що дати короткий синопсис фільму неможливо і додають, що «Тенет» – той випадок, коли треба іти на сеанс вже навіть через ім'я режисера.

Сеанс відбудеться 5 вересня (субота) о 20:40 в 5-му залі.

Квитки доступні за посиланням - https://multiplex.ua/ua/movie/353773https:/multiplex.ua/ua/movie/353773

Трейлер фільму у відео

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РЦ «Промінь», фільм «Тенет»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Купальний сезон у Луцьку офіційно закрили: скільки людей довелось рятувати
Сьогодні, 16:43
Рада збільшила суми виплат для догляду за дітьми з інвалідністю
Сьогодні, 16:15
Нашумілий фільм «Тенет» покажуть у «Промені» мовою оригіналу*
Сьогодні, 16:12
Модель з Волині дефілювала на Ukrainian Fashion Week
Сьогодні, 15:42
На Волині врятували чоловіка, який впав у 25-метрову криницю
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
Лучанам вимірювали рівень цукру у розважальному центрі. ФОТО Лучанам вимірювали рівень цукру у розважальному центрі. ФОТО
10 листопад, 2019, 17:37
Що цікавого є у ігровій зоні в «Промені»* Що цікавого є у ігровій зоні в «Промені»*
31 травень, 2019, 20:33
«Де і з ким спить Ольга Фреймут» та про що говоритиме ревізор країни у «Промені»* «Де і з ким спить Ольга Фреймут» та про що говоритиме ревізор країни у «Промені»*
31 травень, 2019, 18:57
У «Промені» – величезний вибір оригінальних подарунків для дітей* У «Промені» – величезний вибір оригінальних подарунків для дітей*
29 травень, 2019, 16:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Купальний сезон у Луцьку офіційно закрили: скільки людей довелось рятувати
Сьогодні, 16:43
 0
Рада збільшила суми виплат для догляду за дітьми з інвалідністю
Сьогодні, 16:15
 0
Нашумілий фільм «Тенет» покажуть у «Промені» мовою оригіналу*
Сьогодні, 16:12
 0
Модель з Волині дефілювала на Ukrainian Fashion Week
Сьогодні, 15:42
 0
На Волині врятували чоловіка, який впав у 25-метрову криницю
Сьогодні, 15:35
 0
Медіа
відео
1/8