Нашумілий фільм «Тенет» покажуть у «Промені» мовою оригіналу*
Сьогодні, 16:12
Кінотеатр Multiplex, що у розважальному центрі «Промінь» запрошує лучан та гостей міста на фільм геніального маестро Крістофера Нолана «Тенет» мовою оригіналу.
Про це повідомляє пресслужба розважального центру.
Зауважують, що дати короткий синопсис фільму неможливо і додають, що «Тенет» – той випадок, коли треба іти на сеанс вже навіть через ім'я режисера.
Сеанс відбудеться 5 вересня (субота) о 20:40 в 5-му залі.
Квитки доступні за посиланням - https://multiplex.ua/ua/movie/353773https:/multiplex.ua/ua/movie/353773
Трейлер фільму у відео
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Про це повідомляє пресслужба розважального центру.
Зауважують, що дати короткий синопсис фільму неможливо і додають, що «Тенет» – той випадок, коли треба іти на сеанс вже навіть через ім'я режисера.
Сеанс відбудеться 5 вересня (субота) о 20:40 в 5-му залі.
Квитки доступні за посиланням - https://multiplex.ua/ua/movie/353773https:/multiplex.ua/ua/movie/353773
Трейлер фільму у відео
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