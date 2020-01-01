На Волині врятували чоловіка, який впав у 25-метрову криницю
Сьогодні, 15:35
На Волині рятувальники визволили чоловіка із закинутої криниці завглибшки 25 метрів.
Про це інформує ДСНС.
2 вересня об 11:37 до Служби «101» зателефонував мешканець села Мовчанів Локачинського району й повідомив, що його 29-річний односельчанин, з яким вони збирали бузину за селом, провалився у глибоку закинуту криницю.
На місці події бійці ДСНС прикріпили до рятувальної мотузки рятувальний пояс і спустили до криниці потерпілому. Переконавшись, що чоловік надійно обв’язався, рятувальники підійняли його на поверхню. Глибина криниці сягала близько 25 метрів.
Оскільки врятований скаржився на бік у попереку, транспортувати його пожежним автомобілем бездоріжжям до карети швидкої допомоги було ризиковано. Тож рятувальники переклали потерпілого на ноші й обережно подолали дистанцію до медиків, що очікували на відстані близько двох кілометрів від місця події.
Чоловіка госпіталізували до районної лікарні, де медики діагностували у нього рвані рани обличчя та правого стегна, а також забій поперекового відділу хребта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ДСНС.
2 вересня об 11:37 до Служби «101» зателефонував мешканець села Мовчанів Локачинського району й повідомив, що його 29-річний односельчанин, з яким вони збирали бузину за селом, провалився у глибоку закинуту криницю.
На місці події бійці ДСНС прикріпили до рятувальної мотузки рятувальний пояс і спустили до криниці потерпілому. Переконавшись, що чоловік надійно обв’язався, рятувальники підійняли його на поверхню. Глибина криниці сягала близько 25 метрів.
Оскільки врятований скаржився на бік у попереку, транспортувати його пожежним автомобілем бездоріжжям до карети швидкої допомоги було ризиковано. Тож рятувальники переклали потерпілого на ноші й обережно подолали дистанцію до медиків, що очікували на відстані близько двох кілометрів від місця події.
Чоловіка госпіталізували до районної лікарні, де медики діагностували у нього рвані рани обличчя та правого стегна, а також забій поперекового відділу хребта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нашумілий фільм «Тенет» покажуть у «Промені» мовою оригіналу*
Сьогодні, 16:12
Модель з Волині дефілювала на Ukrainian Fashion Week
Сьогодні, 15:42
На Волині врятували чоловіка, який впав у 25-метрову криницю
Сьогодні, 15:35