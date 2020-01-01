На Волині врятували чоловіка, який впав у 25-метрову криницю

На Волині рятувальники визволили чоловіка із закинутої криниці завглибшки 25 метрів.Про це інформує ДСНС.2 вересня об 11:37 до Служби «101» зателефонував мешканець села Мовчанів Локачинського району й повідомив, що його 29-річний односельчанин, з яким вони збирали бузину за селом, провалився у глибоку закинуту криницю.На місці події бійці ДСНС прикріпили до рятувальної мотузки рятувальний пояс і спустили до криниці потерпілому. Переконавшись, що чоловік надійно обв’язався, рятувальники підійняли його на поверхню. Глибина криниці сягала близько 25 метрів.Оскільки врятований скаржився на бік у попереку, транспортувати його пожежним автомобілем бездоріжжям до карети швидкої допомоги було ризиковано. Тож рятувальники переклали потерпілого на ноші й обережно подолали дистанцію до медиків, що очікували на відстані близько двох кілометрів від місця події.Чоловіка госпіталізували до районної лікарні, де медики діагностували у нього рвані рани обличчя та правого стегна, а також забій поперекового відділу хребта.