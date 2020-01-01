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На Волині врятували чоловіка, який впав у 25-метрову криницю

На Волині врятували чоловіка, який впав у 25-метрову криницю
На Волині рятувальники визволили чоловіка із закинутої криниці завглибшки 25 метрів.

Про це інформує ДСНС.

2 вересня об 11:37 до Служби «101» зателефонував мешканець села Мовчанів Локачинського району й повідомив, що його 29-річний односельчанин, з яким вони збирали бузину за селом, провалився у глибоку закинуту криницю.

На місці події бійці ДСНС прикріпили до рятувальної мотузки рятувальний пояс і спустили до криниці потерпілому. Переконавшись, що чоловік надійно обв’язався, рятувальники підійняли його на поверхню. Глибина криниці сягала близько 25 метрів.

Оскільки врятований скаржився на бік у попереку, транспортувати його пожежним автомобілем бездоріжжям до карети швидкої допомоги було ризиковано. Тож рятувальники переклали потерпілого на ноші й обережно подолали дистанцію до медиків, що очікували на відстані близько двох кілометрів від місця події.

Чоловіка госпіталізували до районної лікарні, де медики діагностували у нього рвані рани обличчя та правого стегна, а також забій поперекового відділу хребта.


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Теги: криниця, рятувальники
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