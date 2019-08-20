Модель з Волині дефілювала на Ukrainian Fashion Week
Сьогодні, 15:42
31-го серпня у Києві розпочався тиждень моди Ukrainian Fashion Week. Модель, «Міс Україна Земля-2019» Діана Шабас з Нововолинська взяла участь в одному із показів.
Дівчина дефілювала в спокусливому образі на представленні нової колекції дизайнерки Юлії Франц 1-го вересня, у другий день модного фестивалю, - пише Буг.
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Довідка. Ukrainian Fashion Week був заснований у 1997 році і став першим тижнем prêt-à-porter (моделі готового одягу – ред.) на теренах Східної Європи. Український Тиждень Моди проходить двічі на рік та повністю відповідає світовим стандартам проведення тижнів моди.
Черговий UFW триватиме до 3-го вересня. Новий сезон – із концепцією No Season Season. Українські дизайнери не дотримуються сезонності колекцій.
На перший план виходять підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди та міжнародні креативні колаборації.
Відеозаписами із показу Діана поділилася у історіях в своєму інстаграмі.
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Дівчина дефілювала в спокусливому образі на представленні нової колекції дизайнерки Юлії Франц 1-го вересня, у другий день модного фестивалю, - пише Буг.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянка, яка стала «Міс Україна Земля-2019», розповіла про перший день на Філіппінах. ФОТО
Довідка. Ukrainian Fashion Week був заснований у 1997 році і став першим тижнем prêt-à-porter (моделі готового одягу – ред.) на теренах Східної Європи. Український Тиждень Моди проходить двічі на рік та повністю відповідає світовим стандартам проведення тижнів моди.
Черговий UFW триватиме до 3-го вересня. Новий сезон – із концепцією No Season Season. Українські дизайнери не дотримуються сезонності колекцій.
На перший план виходять підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди та міжнародні креативні колаборації.
Відеозаписами із показу Діана поділилася у історіях в своєму інстаграмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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