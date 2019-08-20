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Модель з Волині дефілювала на Ukrainian Fashion Week

Модель з Волині дефілювала на Ukrainian Fashion Week
31-го серпня у Києві розпочався тиждень моди Ukrainian Fashion Week. Модель, «Міс Україна Земля-2019» Діана Шабас з Нововолинська взяла участь в одному із показів.

Дівчина дефілювала в спокусливому образі на представленні нової колекції дизайнерки Юлії Франц 1-го вересня, у другий день модного фестивалю, - пише Буг.

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Модель з Волині дефілювала на Ukrainian Fashion Week
Модель з Волині дефілювала на Ukrainian Fashion Week

Довідка. Ukrainian Fashion Week був заснований у 1997 році і став першим тижнем prêt-à-porter (моделі готового одягу – ред.) на теренах Східної Європи. Український Тиждень Моди проходить двічі на рік та повністю відповідає світовим стандартам проведення тижнів моди.

Черговий UFW триватиме до 3-го вересня. Новий сезон – із концепцією No Season Season. Українські дизайнери не дотримуються сезонності колекцій.

На перший план виходять підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди та міжнародні креативні колаборації.

Відеозаписами із показу Діана поділилася у історіях в своєму інстаграмі.



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Теги: модель, Діана Шабас
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