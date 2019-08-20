Модель з Волині дефілювала на Ukrainian Fashion Week





Дівчина дефілювала в спокусливому образі на представленні нової колекції дизайнерки Юлії Франц 1-го вересня, у другий день модного фестивалю, - пише



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянка, яка стала «Міс Україна Земля-2019», розповіла про перший день на Філіппінах. ФОТО



Довідка. Ukrainian Fashion Week був заснований у 1997 році і став першим тижнем prêt-à-porter (моделі готового одягу – ред.) на теренах Східної Європи. Український Тиждень Моди проходить двічі на рік та повністю відповідає світовим стандартам проведення тижнів моди.



Черговий UFW триватиме до 3-го вересня. Новий сезон – із концепцією No Season Season. Українські дизайнери не дотримуються сезонності колекцій.



На перший план виходять підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди та міжнародні креативні колаборації.



Відеозаписами із показу Діана поділилася у історіях в своєму інстаграмі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-го серпня у Києві розпочався тиждень моди Ukrainian Fashion Week. Модель, «Міс Україна Земля-2019» Діана Шабас з Нововолинська взяла участь в одному із показів.Дівчина дефілювала в спокусливому образі на представленні нової колекції дизайнерки Юлії Франц 1-го вересня, у другий день модного фестивалю, - пише Буг . Ukrainian Fashion Week був заснований у 1997 році і став першим тижнем prêt-à-porter (моделі готового одягу – ред.) на теренах Східної Європи. Український Тиждень Моди проходить двічі на рік та повністю відповідає світовим стандартам проведення тижнів моди.Черговий UFW триватиме до 3-го вересня. Новий сезон – із концепцією No Season Season. Українські дизайнери не дотримуються сезонності колекцій.На перший план виходять підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди та міжнародні креативні колаборації.Відеозаписами із показу Діана поділилася у історіях в своєму інстаграмі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію