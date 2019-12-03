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Купальний сезон у Луцьку офіційно закрили: скільки людей довелось рятувати

Купальний сезон у Луцьку офіційно закрили: скільки людей довелось рятувати
31 серпня у Луцьку офіційно закінчився купальний сезон.

Рятувальні пости працювали з 1 червня по 31 серпня 2020 року на річці Стир в районі центрального парку та на Теремнівських ставках, - йдеться на сайті Луцькради.

Повідомляють, що плавці‑рятувальникі, які забезпечували охорону життя людей на водних об’єктах, врятовали 20 людей, надали первинну допомогу 40 особам.

Так, 19 серпня житель міста Луцька, пішов до місцевого ставка, що на вулиці Теремнівській, та втопився під час купання. На місці події працювали плавці-рятувальники та бригада швидкої допомоги, які проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіка не вдалося.


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Теги: рятувальники, Луцьк
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