Купальний сезон у Луцьку офіційно закрили: скільки людей довелось рятувати





Рятувальні пости працювали з 1 червня по 31 серпня 2020 року на річці Стир в районі центрального парку та на Теремнівських ставках, - йдеться на сайті Луцькради.



Повідомляють, що плавці‑рятувальникі, які забезпечували охорону життя людей на водних об’єктах, врятовали 20 людей, надали первинну допомогу 40 особам.



Так,





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