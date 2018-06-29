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В Україні курсанти військових вишів повертатимуть державі гроші за навчання, якщо їх відрахували

В Україні курсанти військових вишів повертатимуть державі гроші за навчання, якщо їх відрахували
Кабінет Міністрів 2 вересня вніс зміни до постанови №964, якою передбачено відшкодування державі вартості навчання курсантів військових закладів вищої освіти у разі їхнього відрахування за систематичне неналежне навчання.

Про це йдеться в постанові уряду, - пише ТСН.

У документі пояснюють таке рішення збільшенням випадків відрахування курсантів через систематичне невиконання умов контракту та невиконання освітньої програми без відшкодування фінансових витрат державі. У результаті, зазначають, що гроші марно витрачалися після декількох років підготовки. 

Також усе частіше звільняють осіб офіцерського складу пільгових спеціальностей, підготовка яких найбільш вартісна, після закінчення первинного контракту (5 років).

Зміни дозволять спрямовувати відшкодовані кошти на підготовку військових кадрів для ЗСУ та сприятимуть призупиненню процесу звільнення офіцерів з первинних посад. 

Сума відшкодованих витрат буде зараховуватися до спеціального фонду держбюджету і використовуватиметься відповідно до кошторису Міноборони, МВС, адміністрації Держприкордонслужби, управління державної охорони, СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

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Теги: курсанти, гроші, навчання
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