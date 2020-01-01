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У Луцьку відкриють оновлений «Фокстрот»*

У Луцьку відкриють оновлений «Фокстрот»*
Всеукраїнська мережа сучасної побутової та електронної техніки запрошує 4-6 вересня на відкриття оновленого магазину «Фокстрот» у ТРЦ «ПортСіті».

Що чекає на лучан, які завітають на свято, розповіли у пресслужбі компанії.

Уже понад 25 років українці мають змогу влаштовувати свій побут та комфорт разом із «Фокстротом». Побутова техніка, електронні ґаджети та аксесуари до них, девайси для дому, кухні, господарства і сила-силенна інших товарів представлена в асортименті 162 магазинів у 90 містах країни та на foxtrot.ua. А щоб шопінг був ще більш комфортним та у задоволення, «Фокстрот» презентує магазин нового формату, який розташувався на другому поверсі ТРЦ «ПортСіті», що на вулиці Сухомлинського, 1.

У Луцьку відкриють оновлений «Фокстрот»*


У перший вікенд осені під час урочистого відкриття з дотриманням всіх рекомендованих карантинних заходів компанія готує для покупців великий розважальний івент, знижки до 55 % на акційні товари і найголовніше – розіграш трьох комплектів техніки для дому серед покупців з чеком на суму від 1499 грн. Але це ще не все: кожен покупець зможе покрутити «колесо Фортуни» і гарантовано отримати подарунок.

«Тільки у дні відкриття будуть знижені ціни на низку популярних моделей побутової техніки. Для прикладу, телевізор HISENSE Н32А5800 можна буде придбати за 4399 грн (звичайна ціна – 6999), ноутбук LENOVO IdeaPad 3 – за 16999 грн (звичайна вартість – 18999 грн), пилосос Gorenje VC1701GA CWCY – 1499 грн (замість 2399) тощо. Також покупці зможуть скористатися послугою безкоштовної доставки містом день-в-день», – розповідають в компанії.

У Луцьку відкриють оновлений «Фокстрот»*


Щодо самого магазину, це другий такий «Фокстрот» у Луцьку, де втілили яскраву брендову концепцію з оптимізованим простором, зручним розташуванням товарів та «білим хабом», що об'єднав каси, зону видачі інтернет-замовлень і надання сервісних послуг. Також затишно облаштували зону для оформлення покупки техніки в кредит від банків-партнерів і лаунж-простір, де можна пригоститися кавою і зарядити свої ґаджети. Торгова площа – 970 кв.м.

У Луцьку відкриють оновлений «Фокстрот»*


Бренд-зони представлені такими торговими марками, як LG, Samsung, Delonghi, Braun, Sony. Розширений асортимент холодильників, пральних машин, телевізорів, дрібної побутової техніки. Тож обрати новинку буде з чого. А за справедливу ціну відповість сервіс Найс Прайс, що захищає інтереси покупців.

Святкове відкриття нових магазинів для гостей «Фокстрот» супроводжує івент-агентство Lioncom.

У Луцьку відкриють оновлений «Фокстрот»*


Зауважимо, що мережа «Фокстрот» представлена у Луцьку трьома магазинами. Минулої осені новенький супермаркет електроніки та побутової техніки відкрився у Луцьку у ТРЦ «Імідж» на Рівненській, 89. Ще один «Фокстрот» радий зустрічати покупців на просп. Волі, 27. Усього за останній рік компанія відкрила понад 30 магазинів нового формату і цей процес триває.

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Теги: Фокстрот, Луцьк, відкриття
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