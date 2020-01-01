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На Харківщині – масштабна лісова пожежа: евакуюють місцеве населення

На Харківщині – масштабна лісова пожежа: евакуюють місцеве населення
На території Харківської області надзвичайники лідвідовують масштабну лісову пожежу.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Гороб’ївка та Гряниківка Дворічанського району виникла лісова пожежа на площі 400 га, з них 100 га верхової пожежі. Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом. Внаслідок пожежі знищено 8 житлових будинків.

Для евакуації населення залучили автобус.

Від Головного управління ДСНС у Харківській області залучили 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також задіяли пожежний потяг, пожежний літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.

Також 2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісогосподарства виникло загорання лісової підстилки на площі близько 10 га.

Загрози населеним пунктам немає.

Від Головного управління ДСНС України у Харківській області залучені 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, з яких 2 з міста Чугуєва та 5 з міста Харкова. Крім того, до гасіння пожежі залучили гелікоптер МІ-8.

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Теги: Харківщина, лісова пожежа
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