На Харківщині – масштабна лісова пожежа: евакуюють місцеве населення
Сьогодні, 17:54
На території Харківської області надзвичайники лідвідовують масштабну лісову пожежу.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Гороб’ївка та Гряниківка Дворічанського району виникла лісова пожежа на площі 400 га, з них 100 га верхової пожежі. Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом. Внаслідок пожежі знищено 8 житлових будинків.
Для евакуації населення залучили автобус.
Від Головного управління ДСНС у Харківській області залучили 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також задіяли пожежний потяг, пожежний літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.
Також 2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісогосподарства виникло загорання лісової підстилки на площі близько 10 га.
Загрози населеним пунктам немає.
Від Головного управління ДСНС України у Харківській області залучені 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, з яких 2 з міста Чугуєва та 5 з міста Харкова. Крім того, до гасіння пожежі залучили гелікоптер МІ-8.
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Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Гороб’ївка та Гряниківка Дворічанського району виникла лісова пожежа на площі 400 га, з них 100 га верхової пожежі. Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом. Внаслідок пожежі знищено 8 житлових будинків.
Для евакуації населення залучили автобус.
Від Головного управління ДСНС у Харківській області залучили 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також задіяли пожежний потяг, пожежний літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.
Також 2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісогосподарства виникло загорання лісової підстилки на площі близько 10 га.
Загрози населеним пунктам немає.
Від Головного управління ДСНС України у Харківській області залучені 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, з яких 2 з міста Чугуєва та 5 з міста Харкова. Крім того, до гасіння пожежі залучили гелікоптер МІ-8.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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