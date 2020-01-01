На Харківщині – масштабна лісова пожежа: евакуюють місцеве населення





Про це



2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Гороб’ївка та Гряниківка Дворічанського району виникла лісова пожежа на площі 400 га, з них 100 га верхової пожежі. Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом. Внаслідок пожежі знищено 8 житлових будинків.



Для евакуації населення залучили автобус.



Від Головного управління ДСНС у Харківській області залучили 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також задіяли пожежний потяг, пожежний літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.



Також 2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісогосподарства виникло загорання лісової підстилки на площі близько 10 га.



Загрози населеним пунктам немає.



Від Головного управління ДСНС України у Харківській області залучені 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, з яких 2 з міста Чугуєва та 5 з міста Харкова. Крім того, до гасіння пожежі залучили гелікоптер МІ-8.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Харківської області надзвичайники лідвідовують масштабну лісову пожежу.Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що на території Дворічанського лісництва між населеними пунктами Гороб’ївка та Гряниківка Дворічанського району виникла лісова пожежа на площі 400 га, з них 100 га верхової пожежі. Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор с. Горобівка, що межує з лісом. Внаслідок пожежі знищено 8 житлових будинків.Для евакуації населення залучили автобус.Від Головного управління ДСНС у Харківській області залучили 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також задіяли пожежний потяг, пожежний літак АН-32П та 5 одиниць техніки лісгоспу.Також 2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісогосподарства виникло загорання лісової підстилки на площі близько 10 га.Загрози населеним пунктам немає.Від Головного управління ДСНС України у Харківській області залучені 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, з яких 2 з міста Чугуєва та 5 з міста Харкова. Крім того, до гасіння пожежі залучили гелікоптер МІ-8.

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