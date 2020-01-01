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Як на Волині породіллям отримати гроші замість «пакунку малюка»

Як на Волині породіллям отримати гроші замість «пакунку малюка»
З 1 вересня “Пакунок малюка”, який видавали при народженні дитини, замінили на грошову допомогу.

Як розповіла заступниця керівника обласного департаменту соціального захисту населення Людмила Сірбіненко, розмір компенсації — 5 тисяч гривень, - пише Суспільне.

Гроші переказуватимуть на спеціальну соціальну картку, яка буде зі спеціальним режимом використання. За ці гроші можна буде придбати лише товари для дитини або після пологів. На Волині уже є картки "пакунок малюка", їх можна отримати в Приватбанку, - каже Людмила Сірбіненко.

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Для того, щоб отримати карту необхідно звернутися до банку. Для відкриття рахунку особливих документів не потрібно – паспорт та ідентифікаційний код.

Також треба звернутися до управління соціально захисту населення з заявою. До заяви додається свідоцтво про народження дитини і довідку з пологового про те, що ця сім’я не забезпечена пакунком малюка в натуральній формі.

"Щоб не вийшло так, що і пакунок отримали, і грошову виплату", - пояснює Людмила Сірбіненко.

Щомісяця до 10 числа управліннями соціального захисту формуватиметься реєстр сімей, які мають право на отримання такої соціальної допомоги. Згодом передаватимуь до Мінсоцполітики, а після цього гроші надсилатимуть породіллям на соціальні картки.

Користуючись карткою "пакунок малюка" можна купувати товари лише у тих магазинах, які уклали договори з Мінсоцполітики та займаються реалізації продукції для дітей. Перелік торговельних мереж є на сайті міністерства.

Людмила Сірбіненко каже, що у Мінсоцполітики починають підписувати договори з великими торговими мережами. Батьки можуть не лише піти в магазин і придбати товари, а й замовити їх в інтернеті.

Якщо сім’ї не використали гроші протягом року, то вони повертаються до державного бюджету.

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Теги: породіллі, гроші, Волинь, бебі-бокси
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