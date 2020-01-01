Як на Волині породіллям отримати гроші замість «пакунку малюка»
Сьогодні, 18:04
З 1 вересня “Пакунок малюка”, який видавали при народженні дитини, замінили на грошову допомогу.
Як розповіла заступниця керівника обласного департаменту соціального захисту населення Людмила Сірбіненко, розмір компенсації — 5 тисяч гривень, - пише Суспільне.
Гроші переказуватимуть на спеціальну соціальну картку, яка буде зі спеціальним режимом використання. За ці гроші можна буде придбати лише товари для дитини або після пологів. На Волині уже є картки "пакунок малюка", їх можна отримати в Приватбанку, - каже Людмила Сірбіненко.
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Для того, щоб отримати карту необхідно звернутися до банку. Для відкриття рахунку особливих документів не потрібно – паспорт та ідентифікаційний код.
Також треба звернутися до управління соціально захисту населення з заявою. До заяви додається свідоцтво про народження дитини і довідку з пологового про те, що ця сім’я не забезпечена пакунком малюка в натуральній формі.
"Щоб не вийшло так, що і пакунок отримали, і грошову виплату", - пояснює Людмила Сірбіненко.
Щомісяця до 10 числа управліннями соціального захисту формуватиметься реєстр сімей, які мають право на отримання такої соціальної допомоги. Згодом передаватимуь до Мінсоцполітики, а після цього гроші надсилатимуть породіллям на соціальні картки.
Користуючись карткою "пакунок малюка" можна купувати товари лише у тих магазинах, які уклали договори з Мінсоцполітики та займаються реалізації продукції для дітей. Перелік торговельних мереж є на сайті міністерства.
Людмила Сірбіненко каже, що у Мінсоцполітики починають підписувати договори з великими торговими мережами. Батьки можуть не лише піти в магазин і придбати товари, а й замовити їх в інтернеті.
Якщо сім’ї не використали гроші протягом року, то вони повертаються до державного бюджету.
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Як розповіла заступниця керівника обласного департаменту соціального захисту населення Людмила Сірбіненко, розмір компенсації — 5 тисяч гривень, - пише Суспільне.
Гроші переказуватимуть на спеціальну соціальну картку, яка буде зі спеціальним режимом використання. За ці гроші можна буде придбати лише товари для дитини або після пологів. На Волині уже є картки "пакунок малюка", їх можна отримати в Приватбанку, - каже Людмила Сірбіненко.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку породіллям вже не видають «бебі-бокси». ВІДЕО
Для того, щоб отримати карту необхідно звернутися до банку. Для відкриття рахунку особливих документів не потрібно – паспорт та ідентифікаційний код.
Також треба звернутися до управління соціально захисту населення з заявою. До заяви додається свідоцтво про народження дитини і довідку з пологового про те, що ця сім’я не забезпечена пакунком малюка в натуральній формі.
"Щоб не вийшло так, що і пакунок отримали, і грошову виплату", - пояснює Людмила Сірбіненко.
Щомісяця до 10 числа управліннями соціального захисту формуватиметься реєстр сімей, які мають право на отримання такої соціальної допомоги. Згодом передаватимуь до Мінсоцполітики, а після цього гроші надсилатимуть породіллям на соціальні картки.
Користуючись карткою "пакунок малюка" можна купувати товари лише у тих магазинах, які уклали договори з Мінсоцполітики та займаються реалізації продукції для дітей. Перелік торговельних мереж є на сайті міністерства.
Людмила Сірбіненко каже, що у Мінсоцполітики починають підписувати договори з великими торговими мережами. Батьки можуть не лише піти в магазин і придбати товари, а й замовити їх в інтернеті.
Якщо сім’ї не використали гроші протягом року, то вони повертаються до державного бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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