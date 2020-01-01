Як на Волині породіллям отримати гроші замість «пакунку малюка»





Як розповіла заступниця керівника обласного департаменту соціального захисту населення Людмила Сірбіненко, розмір компенсації — 5 тисяч гривень, - пише



Гроші переказуватимуть на спеціальну соціальну картку, яка буде зі спеціальним режимом використання. За ці гроші можна буде придбати лише товари для дитини або після пологів. На Волині уже є картки "пакунок малюка", їх можна отримати в Приватбанку, - каже Людмила Сірбіненко.



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Для того, щоб отримати карту необхідно звернутися до банку. Для відкриття рахунку особливих документів не потрібно – паспорт та ідентифікаційний код.



Також треба звернутися до управління соціально захисту населення з заявою. До заяви додається свідоцтво про народження дитини і довідку з пологового про те, що ця сім’я не забезпечена пакунком малюка в натуральній формі.



"Щоб не вийшло так, що і пакунок отримали, і грошову виплату", - пояснює Людмила Сірбіненко.



Щомісяця до 10 числа управліннями соціального захисту формуватиметься реєстр сімей, які мають право на отримання такої соціальної допомоги. Згодом передаватимуь до Мінсоцполітики, а після цього гроші надсилатимуть породіллям на соціальні картки.



Користуючись карткою "пакунок малюка" можна купувати товари лише у тих магазинах, які уклали договори з Мінсоцполітики та займаються реалізації продукції для дітей. Перелік торговельних мереж є на сайті міністерства.



Людмила Сірбіненко каже, що у Мінсоцполітики починають підписувати договори з великими торговими мережами. Батьки можуть не лише піти в магазин і придбати товари, а й замовити їх в інтернеті.



Якщо сім’ї не використали гроші протягом року, то вони повертаються до державного бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 вересня “Пакунок малюка”, який видавали при народженні дитини, замінили на грошову допомогу.Як розповіла заступниця керівника обласного департаменту соціального захисту населення, розмір компенсації — 5 тисяч гривень, - пише Суспільне Гроші переказуватимуть на спеціальну соціальну картку, яка буде зі спеціальним режимом використання. За ці гроші можна буде придбати лише товари для дитини або після пологів. На Волині уже є картки "пакунок малюка", їх можна отримати в Приватбанку, - каже Людмила Сірбіненко.Для того, щоб отримати карту необхідно звернутися до банку. Для відкриття рахунку особливих документів не потрібно – паспорт та ідентифікаційний код.Також треба звернутися до управління соціально захисту населення з заявою. До заяви додається свідоцтво про народження дитини і довідку з пологового про те, що ця сім’я не забезпечена пакунком малюка в натуральній формі."Щоб не вийшло так, що і пакунок отримали, і грошову виплату", - пояснює Людмила Сірбіненко.Щомісяця до 10 числа управліннями соціального захисту формуватиметься реєстр сімей, які мають право на отримання такої соціальної допомоги. Згодом передаватимуь до Мінсоцполітики, а після цього гроші надсилатимуть породіллям на соціальні картки.Користуючись карткою "пакунок малюка" можна купувати товари лише у тих магазинах, які уклали договори з Мінсоцполітики та займаються реалізації продукції для дітей. Перелік торговельних мереж є на сайті міністерства.Людмила Сірбіненко каже, що у Мінсоцполітики починають підписувати договори з великими торговими мережами. Батьки можуть не лише піти в магазин і придбати товари, а й замовити їх в інтернеті.Якщо сім’ї не використали гроші протягом року, то вони повертаються до державного бюджету.

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