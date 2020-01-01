«Грошові» лідери та аутсайдери: позиції ОТГ Волині у всеукраїнському рейтингу. СПИСОК





Аналіз здійснений у розрізі 872 ОТГ України за I півріччя 2020 року на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України, даних веб-порталу openbudget.gov.ua експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International,



Фінансове становище громад – визначальний аспект з погляду можливостей для ефективного функціонування та перспектив розвитку громад. Відтак, рейтинг сформований відповідно до певних показників та критеріїв групування ОТГ.



Громади згрупували за критерієм чисельності населення, в окрему групу виділили міста обласного значення, у яких відбулася процедура об’єднання чи приєднання згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».



За підсумками І півріччя 2020 року провели оцінювання та сформували рейтинг ОТГ за 7-ма фінансовими показниками: доходи загального фонду на 1-го мешканця, видатки загального фонду на 1-го мешканця, видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця, рівень дотаційності бюджетів, співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду, питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету ОТГ, питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків.



Виходячи із наведених вище показників та критеріїв групування ОТГ, у Волинській області в лідерах у групі об’єднаних територіальних громад з чисельністю від 10 до 15 тис. осіб (134 із 872) є Підгайцівська сільська ОТГ Луцького району, яка у загальноукраїнському рейтингу займає 2 місце.



В групі об’єднаних територіальних громад від 5 до 10 тис. осіб (277 із 872) у підсумках по Україні перебуває Боратинська сільська ОТГ Луцького району, яка відповідно займає 5 місце у загальноукраїнському рейтингу. Натомість Дубечненська сільська ОТГ Старовижівського району у цьому рейтингу лише на 259 місці у цій же групі.



Крім того, в групі об’єднаних територіальних громад з чисельністю до 5 тис. осіб (308 із 872) 4 місце у загальноукраїнському рейтингу займає Зарічанська сільська ОТГ Володимир-Волинського району. Натомість у цій же групі Війницька сільська ОТГ Локачинського району та Велицька сільська ОТГ Ковельського району займають 290 та 295 місця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У загальноукраїнському рейтингу виконання місцевих бюджетів ОТГ відображені 54 громади Волинської області, окремі з яких займають лідерські позиції на загальнодержавному рівні.Аналіз здійснений у розрізі 872 ОТГ України за I півріччя 2020 року на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України, даних веб-порталу openbudget.gov.ua експертами Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Фінансове становище громад – визначальний аспект з погляду можливостей для ефективного функціонування та перспектив розвитку громад. Відтак, рейтинг сформований відповідно до певних показників та критеріїв групування ОТГ.Громади згрупували за критерієм чисельності населення, в окрему групу виділили міста обласного значення, у яких відбулася процедура об’єднання чи приєднання згідно Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».За підсумками І півріччя 2020 року провели оцінювання та сформували рейтинг ОТГ за 7-ма фінансовими показниками: доходи загального фонду на 1-го мешканця, видатки загального фонду на 1-го мешканця, видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця, рівень дотаційності бюджетів, співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду, питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету ОТГ, питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків.Виходячи із наведених вище показників та критеріїв групування ОТГ, у Волинській області в лідерах у групі об’єднаних територіальних громад з чисельністю від 10 до 15 тис. осіб (134 із 872) є, яка у загальноукраїнському рейтингу займає 2 місце.В групі об’єднаних територіальних громад від 5 до 10 тис. осіб (277 із 872) у підсумках по Україні перебуває, яка відповідно займає 5 місце у загальноукраїнському рейтингу. Натомістьу цьому рейтингу лише на 259 місці у цій же групі.Крім того, в групі об’єднаних територіальних громад з чисельністю до 5 тис. осіб (308 із 872) 4 місце у загальноукраїнському рейтингу займаєВолодимир-Волинського району. Натомість у цій же групітазаймають 290 та 295 місця.

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