Мешканці волинського міста завтра, 3 вересня, залишаться без води





Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.



У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на водопроводі по вулиці Мазепи, у четвер, 3 вересня, з 10:00 год до 14:00 години припинять водопостачання на вулицях Рожища.



Очільник ПЖКГ Олександр Іщук просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасових відключень води, адже всі роботи проводяться задля поліпшення водопостачання в майбутньому.

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