У місті на Волині діти з інвалідністю не можуть скористатися пільговим проїздом
Сьогодні, 20:51
Діти з інвалідністю, щоб доїхати до школи, не можуть скористатись пільгами у маршрутках Нововолинська. Рейси, які виділила місцева влада, не підходять по часу.
Про це БУГу розповіла голова громадської організації «Світ для дітей» Юлія Буденчук.
Вона вважає, що у Нововолинську, відмовляючи у перевезенні пільговим категоріям населення, порушують конституційні права. Рішення влади, за її словами, незаконне.
“До мене звернулася мама дитини з інвалідністю, яка проживає на 15-му мікрорайоні. Сівши в маршрутку, водій сказав їй заплатили, аргументуючи, що для пільговиків виділили автобуси. Навіть не показавши постанови. Жінці довелося заплатити за дитину і за себе. Хоча, згідно чинного законодавства, дитина з інвалідністю і її супроводжуюча має право на безкоштовний проїзд. Влада міста про наших дітей не піклується”, - розповіла жінка.
Юля зауважила, пільгові рейси, які запровадили, не підходять по часу дітям з інвалідністю, які їдуть в Нововолинську спеціалізовану школу. Щоб повернутись назад, жодного пільгового маршруту не передбачено.
За інформацією міськради, з 1-го вересня введені 5 рейсів маршруток для перевезення пільгових категорій:
“Жодним маршрутом ми не можемо скористатися, щоб дістатися до школи. Виходить, дітям потрібно проснутись в 5:30, щоб в 6:55, можливо, сісти в маршрутку, якщо буде місце. Потім стояти під закладом та чекати поки він відчиниться. Другий рейс в 9:12 – на уроки учні спізняться.
Є чинне законодавство. Не розумію, чим у міській раді керуються, приймаючи такі незаконні рішення. В інших містах відновлено пільговий проїзд, а у нас - ні”, – зазначила вона.
Юлія говорить, проблема не тільки в безоплатному проїзді, а в тому що сидячі місця зайняті і водії в транспорт не пускають. Добратися вчасно дітям до школи та батькам на роботу - важко.
“Звертаються батьки з ГО «Світ для дітей» та не знають, що їм робити. Аджеж отримують від держави не мільйони. Виплати мізерні. Якщо влада заборонила пільговий проїзд, то нехай введуть монетизацію і відшкодовують втрачені кошти.
Мало того, що людина платить за проїзд, вона ще не може сісти в маршрутку, бо місця зайняті”.
Можливо, владі потрібно закупити шкільні автобуси і не мучити дітей, підсумувала жінка.
Юлія написала звернення до мера міста Віктор Сапожнікова:
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Про це БУГу розповіла голова громадської організації «Світ для дітей» Юлія Буденчук.
Вона вважає, що у Нововолинську, відмовляючи у перевезенні пільговим категоріям населення, порушують конституційні права. Рішення влади, за її словами, незаконне.
“До мене звернулася мама дитини з інвалідністю, яка проживає на 15-му мікрорайоні. Сівши в маршрутку, водій сказав їй заплатили, аргументуючи, що для пільговиків виділили автобуси. Навіть не показавши постанови. Жінці довелося заплатити за дитину і за себе. Хоча, згідно чинного законодавства, дитина з інвалідністю і її супроводжуюча має право на безкоштовний проїзд. Влада міста про наших дітей не піклується”, - розповіла жінка.
Юля зауважила, пільгові рейси, які запровадили, не підходять по часу дітям з інвалідністю, які їдуть в Нововолинську спеціалізовану школу. Щоб повернутись назад, жодного пільгового маршруту не передбачено.
За інформацією міськради, з 1-го вересня введені 5 рейсів маршруток для перевезення пільгових категорій:
“Жодним маршрутом ми не можемо скористатися, щоб дістатися до школи. Виходить, дітям потрібно проснутись в 5:30, щоб в 6:55, можливо, сісти в маршрутку, якщо буде місце. Потім стояти під закладом та чекати поки він відчиниться. Другий рейс в 9:12 – на уроки учні спізняться.
Є чинне законодавство. Не розумію, чим у міській раді керуються, приймаючи такі незаконні рішення. В інших містах відновлено пільговий проїзд, а у нас - ні”, – зазначила вона.
Юлія говорить, проблема не тільки в безоплатному проїзді, а в тому що сидячі місця зайняті і водії в транспорт не пускають. Добратися вчасно дітям до школи та батькам на роботу - важко.
“Звертаються батьки з ГО «Світ для дітей» та не знають, що їм робити. Аджеж отримують від держави не мільйони. Виплати мізерні. Якщо влада заборонила пільговий проїзд, то нехай введуть монетизацію і відшкодовують втрачені кошти.
Мало того, що людина платить за проїзд, вона ще не може сісти в маршрутку, бо місця зайняті”.
Можливо, владі потрібно закупити шкільні автобуси і не мучити дітей, підсумувала жінка.
Юлія написала звернення до мера міста Віктор Сапожнікова:
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