У волинському селі асфальт після ямкового ремонту можна відірвати руками. ВІДЕО





Сільська голова Тетяна Марчук розповіла



Дорогу у селі Наталин зробив місцевий підприємець своїм коштом, - розповідає сільська голова. Приїхали люди, зробили ямковий ремонт, договір з сільською радою ніякий не укладався. "Якби він відійшов – він пішов би за колесами першого дня, але він не пішов, асфальт лежить. Ми не робили суцільно, ремонтували - більші вибоїни", - пояснює жінка.



У ямах на дорозі, що утворилися біля будинку Ольги Татушко, плавають качки. Дороги в ямах тут понад 30 років, каже її сусідка - Галина Губернатор. Ямкові ремонти тут тримаються місяць-два. Вантажівки розбивають його.



Цього року в селі хотіли зробити ремонт доріг за співфінансування із державного бюджету: "Кошти ми мали, хотіли кошти на співфінансування виділити. Та цей рік так склалось, що карантин - ні район, ні область не виділяли коштів", - каже сільська голова.



Водій Юрій Левчук щодня їздить цієї дорогою. Через бездоріжжя машину ремонтує постійно. Сьогодні, розповідає, повертається зі станції техобслуговування.



Зі слів Тетяни Марчук, після виборів 25 жовтня сільська рада увійде до складу Городищенської об’єднаної громади. Тоді місцеві дороги перейдуть до ОТГ – громада й ремонтуватиме їх за свої гроші.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Наталині, що входить до Колодеженської сільської ради Горохівського району, асфальт після ямкового ремонту можна зірвати руками.Сільська головарозповіла Суспільному , що грошей на ремонт з місцевого бюджету не витрачали.Дорогу у селі Наталин зробив місцевий підприємець своїм коштом, - розповідає сільська голова. Приїхали люди, зробили ямковий ремонт, договір з сільською радою ніякий не укладався. "Якби він відійшов – він пішов би за колесами першого дня, але він не пішов, асфальт лежить. Ми не робили суцільно, ремонтували - більші вибоїни", - пояснює жінка.У ямах на дорозі, що утворилися біля будинку, плавають качки. Дороги в ямах тут понад 30 років, каже її сусідка -. Ямкові ремонти тут тримаються місяць-два. Вантажівки розбивають його.Цього року в селі хотіли зробити ремонт доріг за співфінансування із державного бюджету: "Кошти ми мали, хотіли кошти на співфінансування виділити. Та цей рік так склалось, що карантин - ні район, ні область не виділяли коштів", - каже сільська голова.Водійщодня їздить цієї дорогою. Через бездоріжжя машину ремонтує постійно. Сьогодні, розповідає, повертається зі станції техобслуговування.Зі слів Тетяни Марчук, після виборів 25 жовтня сільська рада увійде до складу Городищенської об’єднаної громади. Тоді місцеві дороги перейдуть до ОТГ – громада й ремонтуватиме їх за свої гроші.

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