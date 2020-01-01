Хор з волинського села заспівав пісню гурту KAZKA. ВІДЕО





Про це йдеться на сайті Боратинської ОТГ



"Ми звикли чути їхнє професійне виконання традиційних українських пісень, однак цього разу народний аматорський хоровий колектив «Пісенне перевесло» на чолі з керівником Сергієм Шуляком по-справжньому здивував, виконавши пісню гурту KAZKA – «Плакала», - йдеться на сайті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хор «Пісенне перевесло» з Боратинської ОТГ виконав пісню гурту KAZKA «Плакала».Про це йдеться на сайті Боратинської ОТГ"Ми звикли чути їхнє професійне виконання традиційних українських пісень, однак цього разу народний аматорський хоровий колектив «Пісенне перевесло» на чолі з керівником Сергієм Шуляком по-справжньому здивував, виконавши пісню гурту KAZKA – «Плакала», - йдеться на сайті.

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