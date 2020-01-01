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Хор з волинського села заспівав пісню гурту KAZKA. ВІДЕО

Хор з волинського села заспівав пісню гурту KAZKA. ВІДЕО
Хор «Пісенне перевесло» з Боратинської ОТГ виконав пісню гурту KAZKA «Плакала».

Про це йдеться на сайті Боратинської ОТГ

"Ми звикли чути їхнє професійне виконання традиційних українських пісень, однак цього разу народний аматорський хоровий колектив «Пісенне перевесло» на чолі з керівником Сергієм Шуляком по-справжньому здивував, виконавши пісню гурту KAZKA – «Плакала», - йдеться на сайті.


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Теги: Боратинська ОТГ, пісня
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