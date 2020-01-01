Світлини луцького фотографа-початківця потрапили до американського глянцю
Сьогодні, 08:10
Роботи лучанина Сергія Свиридюка, який називає себе фотографом-новачком, прикрашають сторінки американсько-британського журналу.
Про це фотограф написав на своїй сторінці в інстаграмі.
Моделлю на світлинах був інший луцький фотограф Павло Луцака, який вчить Сергія Свиридюка.
Фотограф-початківець розповідає, що для того, щоб досягнути успіху потрібно: любити свою справу, проявити трохи старання, вірити в те, що ти робиш, мати крутого наставника і модель.
"Дякую, це наша спільна перемога", - звернувся Сергій Свиридюк до Павла Луцаки.
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Про це фотограф написав на своїй сторінці в інстаграмі.
Моделлю на світлинах був інший луцький фотограф Павло Луцака, який вчить Сергія Свиридюка.
Фотограф-початківець розповідає, що для того, щоб досягнути успіху потрібно: любити свою справу, проявити трохи старання, вірити в те, що ти робиш, мати крутого наставника і модель.
"Дякую, це наша спільна перемога", - звернувся Сергій Свиридюк до Павла Луцаки.
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