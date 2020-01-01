Світлини луцького фотографа-початківця потрапили до американського глянцю

Роботи лучанина, який називає себе фотографом-новачком, прикрашають сторінки американсько-британського журналу.Про це фотограф написав на своїй сторінці в інстаграмі.Моделлю на світлинах був інший луцький фотограф, який вчить Сергія Свиридюка.Фотограф-початківець розповідає, що для того, щоб досягнути успіху потрібно: любити свою справу, проявити трохи старання, вірити в те, що ти робиш, мати крутого наставника і модель."Дякую, це наша спільна перемога", - звернувся Сергій Свиридюк до Павла Луцаки.