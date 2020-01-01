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Світлини луцького фотографа-початківця потрапили до американського глянцю

Світлини луцького фотографа-початківця потрапили до американського глянцю
Роботи лучанина Сергія Свиридюка, який називає себе фотографом-новачком, прикрашають сторінки американсько-британського журналу.

Про це фотограф написав на своїй сторінці в інстаграмі.

Моделлю на світлинах був інший луцький фотограф Павло Луцака, який вчить Сергія Свиридюка.

Фотограф-початківець розповідає, що для того, щоб досягнути успіху потрібно: любити свою справу, проявити трохи старання, вірити в те, що ти робиш, мати крутого наставника і модель.

"Дякую, це наша спільна перемога", - звернувся Сергій Свиридюк до Павла Луцаки.

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Теги: фото, Сергій Свиридюк, Луцьк, журнал
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