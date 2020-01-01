Волинські музейники показали, як перевтілювалася гривня. ВІДЕО
02 вересень, 22:59
У Волинському краєзнавчому музеї є грошові експонати чотирьох поколінь дизайну української гривні.
Про це для Суспільного розповіла старша наукова співробітниця музею Яна Лис.
Зі слів музейниці, нині в обігу третє та четверте покоління банкнот. Грошові зразки випущені до 2003 року у процесі вилучення.
2 вересня 1996 українська гривня замінила карбованці.
"Слово гривня - походить з часів Київської Русі, але якщо ми беремо в сучасному розумінні, то вперше, як валюту, гривню було запроваджено ще у 1918 році", - розповідає Яна Лис.
За 24-ри роки зовнішній вигляд купюр, колір та рівні захисту змінювались. Зі слів музейниці, для волинян улюбленою банкнотою лишається - 200 гривень, де зображена Леся Українка: "Це єдина, по суті, жінка на наших банкнотах і саме волинянка".
У Волинському краєзнавчому музеї розповіли, до 2020 року в Україні випустили майже 850 ювілейних монет до різних пам'ятних дат та подій.
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Про це для Суспільного розповіла старша наукова співробітниця музею Яна Лис.
Зі слів музейниці, нині в обігу третє та четверте покоління банкнот. Грошові зразки випущені до 2003 року у процесі вилучення.
2 вересня 1996 українська гривня замінила карбованці.
"Слово гривня - походить з часів Київської Русі, але якщо ми беремо в сучасному розумінні, то вперше, як валюту, гривню було запроваджено ще у 1918 році", - розповідає Яна Лис.
За 24-ри роки зовнішній вигляд купюр, колір та рівні захисту змінювались. Зі слів музейниці, для волинян улюбленою банкнотою лишається - 200 гривень, де зображена Леся Українка: "Це єдина, по суті, жінка на наших банкнотах і саме волинянка".
У Волинському краєзнавчому музеї розповіли, до 2020 року в Україні випустили майже 850 ювілейних монет до різних пам'ятних дат та подій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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