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Волинські музейники показали, як перевтілювалася гривня. ВІДЕО

Волинські музейники показали, як перевтілювалася гривня. ВІДЕО
У Волинському краєзнавчому музеї є грошові експонати чотирьох поколінь дизайну української гривні.

Про це для Суспільного розповіла старша наукова співробітниця музею Яна Лис.

Зі слів музейниці, нині в обігу третє та четверте покоління банкнот. Грошові зразки випущені до 2003 року у процесі вилучення.

2 вересня 1996 українська гривня замінила карбованці.

"Слово гривня - походить з часів Київської Русі, але якщо ми беремо в сучасному розумінні, то вперше, як валюту, гривню було запроваджено ще у 1918 році", - розповідає Яна Лис.



За 24-ри роки зовнішній вигляд купюр, колір та рівні захисту змінювались. Зі слів музейниці, для волинян улюбленою банкнотою лишається - 200 гривень, де зображена Леся Українка: "Це єдина, по суті, жінка на наших банкнотах і саме волинянка".


У Волинському краєзнавчому музеї розповіли, до 2020 року в Україні випустили майже 850 ювілейних монет до різних пам'ятних дат та подій.

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Теги: Луцьк, Волинь, гривня
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