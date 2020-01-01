Волинські музейники показали, як перевтілювалася гривня. ВІДЕО

У Волинському краєзнавчому музеї є грошові експонати чотирьох поколінь дизайну української гривні.Про це для Суспільного розповіла старша наукова співробітниця музеюЗі слів музейниці, нині в обігу третє та четверте покоління банкнот. Грошові зразки випущені до 2003 року у процесі вилучення.2 вересня 1996 українська гривня замінила карбованці."Слово гривня - походить з часів Київської Русі, але якщо ми беремо в сучасному розумінні, то вперше, як валюту, гривню було запроваджено ще у 1918 році", - розповідає Яна Лис.За 24-ри роки зовнішній вигляд купюр, колір та рівні захисту змінювались. Зі слів музейниці, для волинян улюбленою банкнотою лишається - 200 гривень, де зображена Леся Українка: "Це єдина, по суті, жінка на наших банкнотах і саме волинянка".У Волинському краєзнавчому музеї розповіли, до 2020 року в Україні випустили майже 850 ювілейних монет до різних пам'ятних дат та подій.