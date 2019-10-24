«Волинь» підсилиться ексгравцем «Динамо» і молодіжної збірної України





30-річний захисник влітку покинув львівську команду, але недовго залишався без роботи, - повідомляє



Луцький клуб нещодавно очолив Василь Сачко, перед тренерським штабом якого стоять амбітні завдання повернення в Прем'єр-лігу.



У минулому сезоні в складі "Львова" Люлька провів 20 поєдинків (18 - в основі). Результативними діями не відзначився, в пасиві - 4 "гірчичники". Сергій є вихованцем "Динамо", захищав кольори "Говерли", "Чорноморця" і "Десни", а також пограв в чеському "Слованом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ексзахисник ПФК "Львів", "Динамо", "Десни" та інших клубів Сергій Люлька продовжить кар'єру в луцькій "Волині".30-річний захисник влітку покинув львівську команду, але недовго залишався без роботи, - повідомляє Footboom Луцький клуб нещодавно очолив, перед тренерським штабом якого стоять амбітні завдання повернення в Прем'єр-лігу.У минулому сезоні в складі "Львова" Люлька провів 20 поєдинків (18 - в основі). Результативними діями не відзначився, в пасиві - 4 "гірчичники". Сергій є вихованцем "Динамо", захищав кольори "Говерли", "Чорноморця" і "Десни", а також пограв в чеському "Слованом".

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