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«Волинь» підсилиться ексгравцем «Динамо» і молодіжної збірної України

«Волинь» підсилиться ексгравцем «Динамо» і молодіжної збірної України
Ексзахисник ПФК "Львів", "Динамо", "Десни" та інших клубів Сергій Люлька продовжить кар'єру в луцькій "Волині".

30-річний захисник влітку покинув львівську команду, але недовго залишався без роботи, - повідомляє Footboom.

Луцький клуб нещодавно очолив Василь Сачко, перед тренерським штабом якого стоять амбітні завдання повернення в Прем'єр-лігу.

У минулому сезоні в складі "Львова" Люлька провів 20 поєдинків (18 - в основі). Результативними діями не відзначився, в пасиві - 4 "гірчичники". Сергій є вихованцем "Динамо", захищав кольори "Говерли", "Чорноморця" і "Десни", а також пограв в чеському "Слованом".

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Теги: футбол, трансфер, Волинь
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