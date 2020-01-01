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Очевидці опублікували відео побиття водія маршрутки у Луцьку

Очевидці опублікували відео побиття водія маршрутки у Луцьку
В мережі з'явилося відео побиття невідомими у Луцьку водія маршрутного таксі.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

Невідомі підрізали маршрутку №12, витягли водія та жорстоко побили його. Момент побиття зняли випадкові очевидці. Як видно із запису, водій намагався втекти та кричав, проте один з нападників доганяв та бив його.


Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Конякіна сьогодні, 2 вересня, троє невідомих чоловіків на іномарці підрізали маршрутку. Після зупинки витягли водія автобуса та побили його.

Як розповів Суспільному старший групи швидкого реагування роти поліції швидкого реагування Юрій Баран, правоохоронців на місце викликали пасажири маршрутки: «До водія підійшли невідомі, нанесли кілька ударів, сіли у машину та поїхали».

Зі слів однієї з очевидиць, лучанки Валентини, автівка марки Мерседес сірого кольору підрізала маршрутку. Невідомі витягли водія та сильно побили. Жінка каже: усе тривало кілька хвилин.
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Теги: Луцьк, побиття
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Коментарі 3
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А служба охорони їде собі далі...
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Богато разів у самого було таке бажання від того як їздять ті маршрутчики
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А в служби охорони ліцензію забрати бо працівники не викорують свого обовязку
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