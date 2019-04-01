На Волині дерево впало і «перепинило» річку

На Любешівщині інспектори природоохоронного відділення науково-дослідного відділення НПП «Прип’ять-Стохід» розчистили річку, яку перекрило величезне дерево.Про це йдеться на сторінках районної газети "Нове життя".Патрулюючи свою територію працівники нацпарку виявили, що в одному місці величезне дерево впало впоперек річки Стохід, повністю перекривши можливість протоку води.Сталося це в урочищі Кульова пристань, що між селами Селісок і Пожіг. Тож, аби не допустити погіршення пропускної здатності річки, вони якнайшвидше постаралися провести розчистку русла річки.«Найперше повідомили про такий прикрий факт керівництво, а тоді човном підібралися до дерева, перерізали його бензопилою наполовину. Спочатку витягли одну частину, тоді іншу міцним шнурком. Пізніше ту деревину перерізали на дрібніші шматки й залишили біля бесідки, котра знаходиться неподалік, і де є місце для розведення вогнища. То територія, яку охороняємо спільно з лісівниками ДП СЛАП «Любешівагроліс», - розповів інспектор з охорони природно-заповідного фонду Любешівського відділення, котрий разом із колегою витягав дерево.