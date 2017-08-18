На Харківщині лісова пожежа повністю знищила село. ВІДЕО
02 вересень, 23:34
Внаслідок лісової пожежі у Харківській області один населений пункт був повністю знищений вогнем.
Ще у двох селах є місця займання. Кількість постраждалих наразі з'ясовують. Пожежа, що виникла в Дворічанському лісництві Харківської області, повністю знищила населений пункт. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера.
Глава ОДА не розповів, який саме населений пункт був знищений вогнем, але додав, що в ще у двох селах є місця займання.
"За оперативною інформацією, поки пожежею охоплено близько 500 га лісу, є три основні осередки займання, один з яких локалізований. На жаль, один населений пункт повністю знищено пожежею, ще у двох є місця займання", - зазначив він.
Кучер зазначив, що на цей момент жертв немає, а кількість постраждалих з'ясовується. Пожежу продовжують гасити наземна техніка, авіація і пожежний потяг.
Раніше повідомлялося, що в Харківській області горить хвойний ліс. На момент прибуття рятувальників опівдні територія пожежі охоплювала площу близько 80 га. Пізніше площа пожежі збільшилась уп'ятеро, а президент Володимир Зеленський, який перебуває в області, зібрав термінову нараду. На місце також терміново вилетіла група Кабміну.
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Ще у двох селах є місця займання. Кількість постраждалих наразі з'ясовують. Пожежа, що виникла в Дворічанському лісництві Харківської області, повністю знищила населений пункт. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера.
Глава ОДА не розповів, який саме населений пункт був знищений вогнем, але додав, що в ще у двох селах є місця займання.
"За оперативною інформацією, поки пожежею охоплено близько 500 га лісу, є три основні осередки займання, один з яких локалізований. На жаль, один населений пункт повністю знищено пожежею, ще у двох є місця займання", - зазначив він.
Кучер зазначив, що на цей момент жертв немає, а кількість постраждалих з'ясовується. Пожежу продовжують гасити наземна техніка, авіація і пожежний потяг.
Раніше повідомлялося, що в Харківській області горить хвойний ліс. На момент прибуття рятувальників опівдні територія пожежі охоплювала площу близько 80 га. Пізніше площа пожежі збільшилась уп'ятеро, а президент Володимир Зеленський, який перебуває в області, зібрав термінову нараду. На місце також терміново вилетіла група Кабміну.
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