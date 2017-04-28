Можлива екологічна катастрофа: у Польщі стічні води забруднили Віслу
Сьогодні, 04:17
Через аварію трубопроводу на очисних спорудах “Чайка” у Варшаві, стічні води забруднюють річку Вісла.
В декількох польських містах заборонили купатися, є побоювання екологічної катастрофи, - про це пише УНН.
За словами мера Варшави Рафала Тшасковского, точні причини аварії на очисних спорудах “Чайка” поки невідомі. За попередніми даними, вихід з ладу відбувся на старому участку ділянці труб, а не на тому, який був замінений в минулому році.
Центр безпеки уряду Польща попередив жителів кількох регіонів і міст про забруднення річки Вісла. Це відноситься до Варшави, Плоцька і населеним пунктам у Мазовецькому воєводстві, а також до Влоцлавеку, Влоцлавському і Ліпеньському повіту в Куявсько-Поморському воєводстві.
“Увага! Головний санітарний лікар закликає: на Віслі, від Варшави до Гданська, уникайте купання і водних видів спорту. Не використовуйте річкову воду для миття”, — попереджає Центр безпеки уряду Польщі.
Це друга аварія системи передачі стічних вод на очисні споруди “Чайка”, попередня була рік тому.
Прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що уряд надасть допомогу владі Варшави, наприклад, з будівництва понтонного моста, але деякі дії повинні бути виконані столичною адміністрацією.
“Рік тому у нас була схожа ситуація, наш підхід до допомоги аналогічний торішньому. Ми допомагаємо місту, ми виконуємо дії, які місто не може виконувати самостійно”, — сказав Мюллер.
У вівторок обласна прокуратура Варшави повідомила, що слідчі розглянули справу щодо суботньої аварії на “Чайці”. Це стосується “невиконання службових обов’язків державними посадовими особами, які зобов’язані належним чином контролювати збір стічних вод і становити небезпеку для здоров’я і життя багатьох людей і майна”.
Слідчі вважають, що проникнення стічних вод у Віслу може викликати епідемічну загрозу і забруднення рослинного й тваринного світу. Зокрема, заяву в прокуратуру у цій справі подав міністр морського господарства і внутрішнього судноплавства Польщі Марек Гробарчік.
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В декількох польських містах заборонили купатися, є побоювання екологічної катастрофи, - про це пише УНН.
За словами мера Варшави Рафала Тшасковского, точні причини аварії на очисних спорудах “Чайка” поки невідомі. За попередніми даними, вихід з ладу відбувся на старому участку ділянці труб, а не на тому, який був замінений в минулому році.
Центр безпеки уряду Польща попередив жителів кількох регіонів і міст про забруднення річки Вісла. Це відноситься до Варшави, Плоцька і населеним пунктам у Мазовецькому воєводстві, а також до Влоцлавеку, Влоцлавському і Ліпеньському повіту в Куявсько-Поморському воєводстві.
“Увага! Головний санітарний лікар закликає: на Віслі, від Варшави до Гданська, уникайте купання і водних видів спорту. Не використовуйте річкову воду для миття”, — попереджає Центр безпеки уряду Польщі.
Це друга аварія системи передачі стічних вод на очисні споруди “Чайка”, попередня була рік тому.
Прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що уряд надасть допомогу владі Варшави, наприклад, з будівництва понтонного моста, але деякі дії повинні бути виконані столичною адміністрацією.
“Рік тому у нас була схожа ситуація, наш підхід до допомоги аналогічний торішньому. Ми допомагаємо місту, ми виконуємо дії, які місто не може виконувати самостійно”, — сказав Мюллер.
У вівторок обласна прокуратура Варшави повідомила, що слідчі розглянули справу щодо суботньої аварії на “Чайці”. Це стосується “невиконання службових обов’язків державними посадовими особами, які зобов’язані належним чином контролювати збір стічних вод і становити небезпеку для здоров’я і життя багатьох людей і майна”.
Слідчі вважають, що проникнення стічних вод у Віслу може викликати епідемічну загрозу і забруднення рослинного й тваринного світу. Зокрема, заяву в прокуратуру у цій справі подав міністр морського господарства і внутрішнього судноплавства Польщі Марек Гробарчік.
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