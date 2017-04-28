Можлива екологічна катастрофа: у Польщі стічні води забруднили Віслу





В декількох польських містах заборонили купатися, є побоювання екологічної катастрофи, - про це пише



За словами мера Варшави Рафала Тшасковского, точні причини аварії на очисних спорудах “Чайка” поки невідомі. За попередніми даними, вихід з ладу відбувся на старому участку ділянці труб, а не на тому, який був замінений в минулому році.



Центр безпеки уряду Польща попередив жителів кількох регіонів і міст про забруднення річки Вісла. Це відноситься до Варшави, Плоцька і населеним пунктам у Мазовецькому воєводстві, а також до Влоцлавеку, Влоцлавському і Ліпеньському повіту в Куявсько-Поморському воєводстві.



“Увага! Головний санітарний лікар закликає: на Віслі, від Варшави до Гданська, уникайте купання і водних видів спорту. Не використовуйте річкову воду для миття”, — попереджає Центр безпеки уряду Польщі.



Це друга аварія системи передачі стічних вод на очисні споруди “Чайка”, попередня була рік тому.



Прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що уряд надасть допомогу владі Варшави, наприклад, з будівництва понтонного моста, але деякі дії повинні бути виконані столичною адміністрацією.



“Рік тому у нас була схожа ситуація, наш підхід до допомоги аналогічний торішньому. Ми допомагаємо місту, ми виконуємо дії, які місто не може виконувати самостійно”, — сказав Мюллер.



У вівторок обласна прокуратура Варшави повідомила, що слідчі розглянули справу щодо суботньої аварії на “Чайці”. Це стосується “невиконання службових обов’язків державними посадовими особами, які зобов’язані належним чином контролювати збір стічних вод і становити небезпеку для здоров’я і життя багатьох людей і майна”.



Слідчі вважають, що проникнення стічних вод у Віслу може викликати епідемічну загрозу і забруднення рослинного й тваринного світу. Зокрема, заяву в прокуратуру у цій справі подав міністр морського господарства і внутрішнього судноплавства Польщі Марек Гробарчік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварію трубопроводу на очисних спорудах “Чайка” у Варшаві, стічні води забруднюють річку Вісла.В декількох польських містах заборонили купатися, є побоювання екологічної катастрофи, - про це пише УНН. За словами мера Варшави, точні причини аварії на очисних спорудах “Чайка” поки невідомі. За попередніми даними, вихід з ладу відбувся на старому участку ділянці труб, а не на тому, який був замінений в минулому році.Центр безпеки уряду Польща попередив жителів кількох регіонів і міст про забруднення річки Вісла. Це відноситься до Варшави, Плоцька і населеним пунктам у Мазовецькому воєводстві, а також до Влоцлавеку, Влоцлавському і Ліпеньському повіту в Куявсько-Поморському воєводстві.“Увага! Головний санітарний лікар закликає: на Віслі, від Варшави до Гданська, уникайте купання і водних видів спорту. Не використовуйте річкову воду для миття”, — попереджає Центр безпеки уряду Польщі.Це друга аварія системи передачі стічних вод на очисні споруди “Чайка”, попередня була рік тому.Прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що уряд надасть допомогу владі Варшави, наприклад, з будівництва понтонного моста, але деякі дії повинні бути виконані столичною адміністрацією.“Рік тому у нас була схожа ситуація, наш підхід до допомоги аналогічний торішньому. Ми допомагаємо місту, ми виконуємо дії, які місто не може виконувати самостійно”, — сказав Мюллер.У вівторок обласна прокуратура Варшави повідомила, що слідчі розглянули справу щодо суботньої аварії на “Чайці”. Це стосується “невиконання службових обов’язків державними посадовими особами, які зобов’язані належним чином контролювати збір стічних вод і становити небезпеку для здоров’я і життя багатьох людей і майна”.Слідчі вважають, що проникнення стічних вод у Віслу може викликати епідемічну загрозу і забруднення рослинного й тваринного світу. Зокрема, заяву в прокуратуру у цій справі подав міністр морського господарства і внутрішнього судноплавства Польщі Марек Гробарчік.

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