У волинських водоймах піднявся рівень води

Помірні та значні дощі, які "накрили" область 1 вересня, викликали ріст рівнів води в річках та озерах.Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології.Зокрема, у центрі інформують, що у річці Турія (м. Ковель) рівень води підвищився на 12 сантиметрів.Значні опади зафіксовані у таких гідрологічних постах: Річиця (р. Прип’ять) – 30 мм, Ковель (р. Турія) – 40 мм, Ягідне (р. Турія) – 25 мм, Стара Вижівка (р. Вижівка) – 25 мм, Руда (р. Вижівка) – 22 мм, Любешів (р. Стохід) – 24 мм, Литовеж (р. Західний Буг) – 19 мм.На річці Турія в створах постів Ковель та Ягідне продовжує утримуватись стояча вода.На озері Світязь рівень води підвищився на 1 см і становить 111 см, у порівнянні з минулорічним рівнем на цю ж дату, він вищий на 8 см.Найближчої доби на річках області очікується незначний ріст рівнів води.На карті нанесені рівні води по гідрологічних постах станом на 8 годину 2 вересня та зміна рівнів води за добу. Рівні води наведені в сантиметрах від відмітки нуля поста, а не від дна.