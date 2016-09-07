У волинських водоймах піднявся рівень води
Сьогодні, 01:15
Помірні та значні дощі, які "накрили" область 1 вересня, викликали ріст рівнів води в річках та озерах.
Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології.
Зокрема, у центрі інформують, що у річці Турія (м. Ковель) рівень води підвищився на 12 сантиметрів.
Значні опади зафіксовані у таких гідрологічних постах: Річиця (р. Прип’ять) – 30 мм, Ковель (р. Турія) – 40 мм, Ягідне (р. Турія) – 25 мм, Стара Вижівка (р. Вижівка) – 25 мм, Руда (р. Вижівка) – 22 мм, Любешів (р. Стохід) – 24 мм, Литовеж (р. Західний Буг) – 19 мм.
На річці Турія в створах постів Ковель та Ягідне продовжує утримуватись стояча вода.
На озері Світязь рівень води підвищився на 1 см і становить 111 см, у порівнянні з минулорічним рівнем на цю ж дату, він вищий на 8 см.
Найближчої доби на річках області очікується незначний ріст рівнів води.
На карті нанесені рівні води по гідрологічних постах станом на 8 годину 2 вересня та зміна рівнів води за добу. Рівні води наведені в сантиметрах від відмітки нуля поста, а не від дна.
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Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології.
Зокрема, у центрі інформують, що у річці Турія (м. Ковель) рівень води підвищився на 12 сантиметрів.
Значні опади зафіксовані у таких гідрологічних постах: Річиця (р. Прип’ять) – 30 мм, Ковель (р. Турія) – 40 мм, Ягідне (р. Турія) – 25 мм, Стара Вижівка (р. Вижівка) – 25 мм, Руда (р. Вижівка) – 22 мм, Любешів (р. Стохід) – 24 мм, Литовеж (р. Західний Буг) – 19 мм.
На річці Турія в створах постів Ковель та Ягідне продовжує утримуватись стояча вода.
На озері Світязь рівень води підвищився на 1 см і становить 111 см, у порівнянні з минулорічним рівнем на цю ж дату, він вищий на 8 см.
Найближчої доби на річках області очікується незначний ріст рівнів води.
На карті нанесені рівні води по гідрологічних постах станом на 8 годину 2 вересня та зміна рівнів води за добу. Рівні води наведені в сантиметрах від відмітки нуля поста, а не від дна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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