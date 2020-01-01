«Стає сумно, коли думаєш, що буде восени», - завідувач «коронавірусного» відділення у Боголюбах

Завідувач одного з інфекційних відділень на базі Волинської обласної клінічної лікарні у Боголюбахнаписав пост «для тих, хто має сумніви» із порівнянням роботи його підрозділу у 2019-му та 2020-му роках.Пост із невеличким порівняльним аналізом лікар опублікував на свої сторінці у фейсбуці.Олег Яковенко зазначив, що за його власним спостереженням і досвідом, коронавірусна інфекція у 80% має легкий перебіг, в 20% - важкий.У 2019-му році до Волинської обласної клінічної лікарні за весь рік поступили 215 хворих з пневмоніями, 2 з них померли.«Лише у моєму відділенні пульмонології за минулий рік було проліковано 992 хворих з респіраторною патологією, в тому числі 195 хворих з пневмоніями різної складності, при тому, що не було такої великої кількості кисевозалежних хворих. Летальність у відділенні пульмонології від респіраторної патології склала лише 8 чоловік (показник 0,81)», - пише медик.Для порівняння Олег Яковенко нагадує, що цьогоріч лише з кінця квітня по 31 серпня у Волинську обласну клінічну лікарню поступило 470 хворих з COVID-19. 52 хворих померли.«Летальність склала 11% від всіх поступивши. Лише у моє відділення за даний звітній період поступило 288 хворих з пневмонією COVID-19 (61% від всіх поступивших), де переважна більшість це важкі та кисневозалежні хворі. Аналізуючи показник приросту пневмоній COVID-19 у моєму відділення в літній період: червень + 69, липень + 77, серпень + 110, стає сумно коли починаєш думати, що буде восени», - пише завідувач відділення.