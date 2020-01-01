Чи можна заряджати смартфон на 100%





Фахівці підтверджують, що процес зарядки дійсно призводить до зносу гаджета, - пише



Чим частіше пристрій заряджався, тим сильніше знижується його працездатність. Відзначається, що смартфони витримують в середньому 500 циклів зарядки.



Неповна зарядка (наприклад, до 60 відсотків) дійсно знижує навантаження на мобільний пристрій. У цій ситуації кількість циклів можна збільшити майже вдвічі. Однак збільшиться і частота зарядок.



Якщо для зарядки до 100 відсотків людині потрібно буде підключати свій пристрій до мережі раз в 2-3 дня, то в разі «економії» це доведеться робити вже щодня. Експерти відзначають, що 500 циклів повноцінної зарядки рівноцінні трьом рокам життя смартфона.



Однак 1000 циклів неповної зарядки через збільшення частоти процесу еквіваленти тим же трьох років. Тому немає необхідності у відключенні мобільного пристрою від мережі при досягненні показника в 60-80 відсотків. Батарею смартфона можна сміливо заряджати до 100 відсотків. Головне стежити за тим, щоб гаджет не був залишений підключеним до мережі на довгий час після того, як зарядка буде завершена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вважається, що часта зарядка до 100 відсотків негативно позначається на роботі мобільного пристрою. Однак далеко не всі експерти згодні з цією думкою, повідомляють інтернет-джерела.Фахівці підтверджують, що процес зарядки дійсно призводить до зносу гаджета, - пише itechua Чим частіше пристрій заряджався, тим сильніше знижується його працездатність. Відзначається, що смартфони витримують в середньому 500 циклів зарядки.Неповна зарядка (наприклад, до 60 відсотків) дійсно знижує навантаження на мобільний пристрій. У цій ситуації кількість циклів можна збільшити майже вдвічі. Однак збільшиться і частота зарядок.Якщо для зарядки до 100 відсотків людині потрібно буде підключати свій пристрій до мережі раз в 2-3 дня, то в разі «економії» це доведеться робити вже щодня. Експерти відзначають, що 500 циклів повноцінної зарядки рівноцінні трьом рокам життя смартфона.Однак 1000 циклів неповної зарядки через збільшення частоти процесу еквіваленти тим же трьох років. Тому немає необхідності у відключенні мобільного пристрою від мережі при досягненні показника в 60-80 відсотків. Батарею смартфона можна сміливо заряджати до 100 відсотків. Головне стежити за тим, щоб гаджет не був залишений підключеним до мережі на довгий час після того, як зарядка буде завершена.

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