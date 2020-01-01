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Курс валют у Луцьку на 3 вересня

Курс валют у Луцьку на 3 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.60, а продаж – 27.70.

Євро при купівлі становить –32.50, продажу – 32.69.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,35, продаж – 7,43.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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