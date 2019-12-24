Квитки в кіно по 50 гривень: у «Premier City» – знижки для учнів та студентів*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Вартість квитків для учнів та студентів у кінотеатрі Premier City – всього 50 гривень на будь-який сеанс до кінця вересня.



ТРЦ ПортCity, 3-й поверх, кінотеатр Premier City.









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