Квитки в кіно по 50 гривень: у «Premier City» – знижки для учнів та студентів*
Сьогодні, 12:09
Для учнів та студентів діє акційна пропозиція на перегляд кіно у Premier City.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Вартість квитків для учнів та студентів у кінотеатрі Premier City – всього 50 гривень на будь-який сеанс до кінця вересня.
ТРЦ ПортCity, 3-й поверх, кінотеатр Premier City.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Вартість квитків для учнів та студентів у кінотеатрі Premier City – всього 50 гривень на будь-який сеанс до кінця вересня.
ТРЦ ПортCity, 3-й поверх, кінотеатр Premier City.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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