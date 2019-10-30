На Волині через коротке замикання електромережі горіли три будівлі
Сьогодні, 09:17
На Волині 2 вересня рятувальники ліквідували 4 пожежі у житловому секторі.
Зокрема, в селі Гішин Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок. Причину пожежі встановлюють, - йдеться на сайті У ДСНС України у Волинській області
А у Ківерцівському, Луцькому та Маневицькому районах рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежі у господарських будівлях. В усіх випадках, за попередніми даними, до пожеж призвело коротке замикання електромережі.
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Зокрема, в селі Гішин Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок. Причину пожежі встановлюють, - йдеться на сайті У ДСНС України у Волинській області
А у Ківерцівському, Луцькому та Маневицькому районах рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежі у господарських будівлях. В усіх випадках, за попередніми даними, до пожеж призвело коротке замикання електромережі.
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