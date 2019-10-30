На Волині через коротке замикання електромережі горіли три будівлі





Зокрема, в селі Гішин Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок. Причину пожежі встановлюють, - йдеться на сайті У ДСНС України у Волинській області



А у Ківерцівському, Луцькому та Маневицькому районах рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежі у господарських будівлях. В усіх випадках, за попередніми даними, до пожеж призвело коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 2 вересня рятувальники ліквідували 4 пожежі у житловому секторі.Зокрема, в селі Гішин Ковельського району горів дерев’яний житловий будинок. Причину пожежі встановлюють, - йдеться на сайті У ДСНС України у Волинській областіА у Ківерцівському, Луцькому та Маневицькому районах рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони ліквідували пожежі у господарських будівлях. В усіх випадках, за попередніми даними, до пожеж призвело коротке замикання електромережі.

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