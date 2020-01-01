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У нічній аварії в Рожищі загинув 20-річний хлопець

У нічній аварії в Рожищі загинув 20-річний хлопець
У ніч на 3 вересня на вулиці Сухарєва у місті Рожище автомобіль Peugeot Partner на швидкості врізався в паркан. Водій транспортного засобу загинув.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Встановили, що за кермом автомобіля перебував 20-річний житель райцентру. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та врізався у паркан.

Внаслідок автопригоди транспортний засіб перекинувся. Водій загинув.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Загалом за добу на території області співробітники поліції зафіксували 256 порушень правил безпеки дорожнього руху та виявили 5 водіїв, котрі керували транспортом у стані сп’яніння.

У нічній аварії в Рожищі загинув 20-річний хлопець
У нічній аварії в Рожищі загинув 20-річний хлопець
У нічній аварії в Рожищі загинув 20-річний хлопець





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Теги: аварія, Рожище
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