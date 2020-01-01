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Волонтери закликають привітати з днем народженння доньку загиблого Героя з Волині

Волонтери закликають привітати з днем народженння доньку загиблого Героя з Волині
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


3 вересня п’ятнадцятиріччя святкує Анастасія – донька Хмелецького Віктора Івановича, майора Сухопутних військ Збройних Сил України, який загинув під час мінометного обстрілу 28 липня 2014 року під час штурму Савур-Могили біля села Саурівка на Донеччині. 21 жовтня 2014 року – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Віктор Іванович був нагороджений – орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Дівчинка – дуже старанна учениця. Вона на відмінно закінчила 9-ий клас та перейшла до десятого. Її улюбленими предметами є англійська мова та фізика. Анастасія розповіла, що мріє побувати у Лондоні, тому поглиблено вивчає англійську мову.

У вільний час дівчинка любить грати у бадмінтон та читати книги і є фанаткою серії романів Джоан Роулінґ «Ґаррі Поттер» та детективу Артура Конан Дойла «Шерлок Голмс».

Насті та іншим діткам з родин Небесного Легіону пощастило потрапити в табір у минулому році, який організувала діаспора у Франції. Там Настуня побачила неймовірну Ейфелеву вежу та відвідала захоплюючий парк розваг Діснейленд, в середовищі ровесників прогулялась романтичними вуличками та побачили бурхливе життя європейської країни.

Прикладом для наслідування і авторитетом у житті для Анастасії є її мама – Наталія Іванівна. Дівчинка говорить, її мама – найкраща. Вона усіляко допомагає матусі по господарству та підтримує її у всіх негараздах разом зі старшим братом Юліаном. Сім’я Хмелецьких – працьовита, весела та дружня.

Зробити сюрприз до дня народження Анастасії може кожен, привітавши її на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.

Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/25/hmelecky.htm

Фінансово підтримати родину: 149-4991-3049-7439 (Хмелецька Наталія Іванівна, ПриватБанк

Інформація для благодійників: Хмелецька Анастасія – 15 років (03.09.2005). м. Володимир-Волинський, Ріст: 168 см, взуття: 39.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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