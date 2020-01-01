Волонтери закликають привітати з днем народженння доньку загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 10:20
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
3 вересня п’ятнадцятиріччя святкує Анастасія – донька Хмелецького Віктора Івановича, майора Сухопутних військ Збройних Сил України, який загинув під час мінометного обстрілу 28 липня 2014 року під час штурму Савур-Могили біля села Саурівка на Донеччині. 21 жовтня 2014 року – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Віктор Іванович був нагороджений – орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).
Дівчинка – дуже старанна учениця. Вона на відмінно закінчила 9-ий клас та перейшла до десятого. Її улюбленими предметами є англійська мова та фізика. Анастасія розповіла, що мріє побувати у Лондоні, тому поглиблено вивчає англійську мову.
У вільний час дівчинка любить грати у бадмінтон та читати книги і є фанаткою серії романів Джоан Роулінґ «Ґаррі Поттер» та детективу Артура Конан Дойла «Шерлок Голмс».
Насті та іншим діткам з родин Небесного Легіону пощастило потрапити в табір у минулому році, який організувала діаспора у Франції. Там Настуня побачила неймовірну Ейфелеву вежу та відвідала захоплюючий парк розваг Діснейленд, в середовищі ровесників прогулялась романтичними вуличками та побачили бурхливе життя європейської країни.
Прикладом для наслідування і авторитетом у житті для Анастасії є її мама – Наталія Іванівна. Дівчинка говорить, її мама – найкраща. Вона усіляко допомагає матусі по господарству та підтримує її у всіх негараздах разом зі старшим братом Юліаном. Сім’я Хмелецьких – працьовита, весела та дружня.
Зробити сюрприз до дня народження Анастасії може кожен, привітавши її на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/25/hmelecky.htm
Фінансово підтримати родину: 149-4991-3049-7439 (Хмелецька Наталія Іванівна, ПриватБанк
Інформація для благодійників: Хмелецька Анастасія – 15 років (03.09.2005). м. Володимир-Волинський, Ріст: 168 см, взуття: 39.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
3 вересня п’ятнадцятиріччя святкує Анастасія – донька Хмелецького Віктора Івановича, майора Сухопутних військ Збройних Сил України, який загинув під час мінометного обстрілу 28 липня 2014 року під час штурму Савур-Могили біля села Саурівка на Донеччині. 21 жовтня 2014 року – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Віктор Іванович був нагороджений – орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).
Дівчинка – дуже старанна учениця. Вона на відмінно закінчила 9-ий клас та перейшла до десятого. Її улюбленими предметами є англійська мова та фізика. Анастасія розповіла, що мріє побувати у Лондоні, тому поглиблено вивчає англійську мову.
У вільний час дівчинка любить грати у бадмінтон та читати книги і є фанаткою серії романів Джоан Роулінґ «Ґаррі Поттер» та детективу Артура Конан Дойла «Шерлок Голмс».
Насті та іншим діткам з родин Небесного Легіону пощастило потрапити в табір у минулому році, який організувала діаспора у Франції. Там Настуня побачила неймовірну Ейфелеву вежу та відвідала захоплюючий парк розваг Діснейленд, в середовищі ровесників прогулялась романтичними вуличками та побачили бурхливе життя європейської країни.
Прикладом для наслідування і авторитетом у житті для Анастасії є її мама – Наталія Іванівна. Дівчинка говорить, її мама – найкраща. Вона усіляко допомагає матусі по господарству та підтримує її у всіх негараздах разом зі старшим братом Юліаном. Сім’я Хмелецьких – працьовита, весела та дружня.
Зробити сюрприз до дня народження Анастасії може кожен, привітавши її на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/25/hmelecky.htm
Фінансово підтримати родину: 149-4991-3049-7439 (Хмелецька Наталія Іванівна, ПриватБанк
Інформація для благодійників: Хмелецька Анастасія – 15 років (03.09.2005). м. Володимир-Волинський, Ріст: 168 см, взуття: 39.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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