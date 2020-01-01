Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 3 вересня
Сьогодні, 10:32
За останню добу на Волині зареєстрували 73 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 32 особи.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 20, Луцький район – 9, Володимир – Волинський район – 15, м.Нововолинськ – 4, Іваничівський район – 1, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 13, Маневицький район – 4, Рожищенський район – 4, - інформують у Волинській ОДА.
Загалом, станом на 3 вересня в області зареєстрували 5662 випадки COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 4031 особа. 123 випадки хвороби завершилися летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1521 (в т.ч. 31 летальних)
• Луцький район – 622 (в т.ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 299 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 99
• Володимир-Волинський район – 406 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 263 (в тому числі 4 летальних)
• Камінь-Каширський район – 275 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 560 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 459 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 54
• Любомльський район – 75
• Любешівський район – 195 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 309 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 211 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 83 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 108 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 79 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 44 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 76 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 34 926 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 478 осіб.
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Нові випадки виявили: м. Луцьк – 20, Луцький район – 9, Володимир – Волинський район – 15, м.Нововолинськ – 4, Іваничівський район – 1, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 13, Маневицький район – 4, Рожищенський район – 4, - інформують у Волинській ОДА.
Загалом, станом на 3 вересня в області зареєстрували 5662 випадки COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 4031 особа. 123 випадки хвороби завершилися летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1521 (в т.ч. 31 летальних)
• Луцький район – 622 (в т.ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 299 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 99
• Володимир-Волинський район – 406 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 263 (в тому числі 4 летальних)
• Камінь-Каширський район – 275 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 560 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 459 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 54
• Любомльський район – 75
• Любешівський район – 195 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 309 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 211 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 83 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 108 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 79 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 44 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 76 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 34 926 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 478 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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