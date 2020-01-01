Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 3 вересня

За останню добу на Волині зареєстрували 73 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 32 особи.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 20, Луцький район – 9, Володимир – Волинський район – 15, м.Нововолинськ – 4, Іваничівський район – 1, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 13, Маневицький район – 4, Рожищенський район – 4, - інформують у Волинській ОДА.Загалом, станом на 3 вересня в області зареєстрували 5662 випадки COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 4031 особа. 123 випадки хвороби завершилися летально.Загалом коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1521 (в т.ч. 31 летальних)• Луцький район – 622 (в т.ч. 11 летальних)• м. Нововолинськ – 299 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 99• Володимир-Волинський район – 406 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 263 (в тому числі 4 летальних)• Камінь-Каширський район – 275 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 560 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 459 (в тому числі 11 летальних),• Локачинський район – 54• Любомльський район – 75• Любешівський район – 195 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 309 ( в тому числі 8 летальних)• Ратнівський район – 211 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 83 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 108 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 79 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 44 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 76 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 34 926 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 478 осіб.