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На Волині п'яний водій за 1000 гривень хотів «відмазатись» від патрульних

На Волині п'яний водій за 1000 гривень хотів «відмазатись» від патрульних
Житель Нововолинська пропонував поліцейським хабар.

Так, 2 вересня, близько 19 години патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Chery Amulet. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили в 68-річного пенсіонера явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік проходити встановлений законом огляд відмовився, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Під час оформлення адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності за скоєне, правопорушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду – 1000 гривень. Поліцейські від хабаря відмовилися, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Слідчі зафіксували факт кримінального правопорушення, гроші вилучили. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.




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Теги: хабар, водій, патрульні
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