На Волині п'яний водій за 1000 гривень хотів «відмазатись» від патрульних





Так, 2 вересня, близько 19 години патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Chery Amulet. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили в 68-річного пенсіонера явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік проходити встановлений законом огляд відмовився, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Під час оформлення адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності за скоєне, правопорушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду – 1000 гривень. Поліцейські від хабаря відмовилися, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.



Слідчі зафіксували факт кримінального правопорушення, гроші вилучили. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Нововолинська пропонував поліцейським хабар.Так, 2 вересня, близько 19 години патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Chery Amulet. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили в 68-річного пенсіонера явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік проходити встановлений законом огляд відмовився, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Під час оформлення адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності за скоєне, правопорушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду – 1000 гривень. Поліцейські від хабаря відмовилися, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.Слідчі зафіксували факт кримінального правопорушення, гроші вилучили. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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