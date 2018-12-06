На Волині п'яний водій за 1000 гривень хотів «відмазатись» від патрульних
Сьогодні, 10:53
Житель Нововолинська пропонував поліцейським хабар.
Так, 2 вересня, близько 19 години патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Chery Amulet. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили в 68-річного пенсіонера явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік проходити встановлений законом огляд відмовився, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Під час оформлення адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності за скоєне, правопорушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду – 1000 гривень. Поліцейські від хабаря відмовилися, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Слідчі зафіксували факт кримінального правопорушення, гроші вилучили. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 2 вересня, близько 19 години патрульні за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Chery Amulet. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили в 68-річного пенсіонера явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік проходити встановлений законом огляд відмовився, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Під час оформлення адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності за скоєне, правопорушник запропонував поліцейським неправомірну вигоду – 1000 гривень. Поліцейські від хабаря відмовилися, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Слідчі зафіксували факт кримінального правопорушення, гроші вилучили. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині п'яний водій за 1000 гривень хотів «відмазатись» від патрульних
Сьогодні, 10:53
На автодорозі Луцьк-Ківерці «поцілувалися» два легковики. ФОТО
Сьогодні, 10:30
У нічній аварії в Рожищі загинув 20-річний хлопець
Сьогодні, 10:12