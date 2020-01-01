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Успіхи Прилуцького старостинського округу – результат співпраці рад всіх рівнів, – Олександр Омельчук*

Успіхи Прилуцького старостинського округу – результат співпраці рад всіх рівнів, – Олександр Омельчук*
Депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук вважає, що об’єднання Прилуцької сільської ради з Луцьком покращило і продовжує позитивно впливати на інфраструктуру сіл Прилуцьке, Дачне, Сапогове і Жабка.

Про це Олександр Омельчук, який опікується Ківерцівським районом, розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Обранець громади вважає, що зміни, які останнім часом можуть побачити мешканці Прилуцької сільської ради, – це результат ефективної співпраці депутатів сільської ради, Луцької міської ради, Волинської обласної ради і навіть парламенту.

Як аргумент Омельчук називає будівництво доріг, облаштування освітлення, вирішення питань транспортного сполучення з Луцьком, спорудження декількох дитячих майданчиків, а також – новий дитсадок та амбулаторію.

Каже, за період своєї депутатської каденції подав чимало запитів, які стосувалися потреб Прилуцької сільської ради, що тепер вже стала Прилуцьким старостинським округом. Депутат тут проживає, тож проблеми цієї громади для нього особливо болісні.

«Села Прилуцьке, Сапогове, Дачне і Жабка, які раніше були в межах дещо депресивної громади, зараз почали активно розвиватися. От-от запрацює довгоочікуваний садочок у селі Дачне, кошти на який виділяли з різних джерел фінансування. Нещодавно відкрили амбулаторію. Зараз вирішується питання транспортного сполучення з Луцька, вживають заходів, аби мешканці ОТГ їздили у громадському транспорті за такою ж ціною, як лучани, а не переплачували у ківерцівських маршрутках. Зараз вже збудована дорога на вулиці Соборності, яка веде до Сапогового. Неодноразово мої запити стосувалися саме цього, і Волиньрада виділяла на ці потреби 5 мільйонів гривень. Окрім того, 2,5 мільйона спрямували на облаштування автошляху між вулицями Богуна і Наливайка у Прилуцькому», – розповідає Олександр Омельчук.

Дитсадок у селі Дачне
Дитсадок у селі Дачне
Відкриття амбулаторії у селі Прилуцьке
Відкриття амбулаторії у селі Прилуцьке


Додає, що на контролі тримає завершення будівництва дороги від спортивно-розважального комплексу «AdrenalinCity» до Прилуцького. За словами депутата, згідно з умовами об’єднання зобов’язання зробити цю дорогу взяла на себе Луцька міська рада.

«Зробили освітлення на об’їзних дорогах, де часто були аварії, а також на вулицях сіл Сапогове, Дачне, Прилуцьке і Жабка. Це вдалося зробити великою мірою завдяки народному депутату Ірині Констанкевич, з якою ми неодноразово обговорювали цю проблему. Вона залучала кошти «соцеконому», – продовжує депутат Волиньради.

Усе те, що він озвучив, зауважує депутат, вдалося втілити саме завдяки спільним зусиллям представників рад різних рівнів.

Зараз актуальне питання у його діяльності – робота над розчисткою для відновлення плеяди з 5 озер у селі Прилуцьке. Каже, на жаль, цю прикрасу села занедбали, тож на меті – повернути таку принаду. У глобальнішому ж вимірі серед проблем сільради, які на контролі – будівництво нової школи у селі Прилуцьке.



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Теги: Олександр Омельчук, Волиньрада, депутат, Прилуцька сільська рада, ОТГ, успіхи
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