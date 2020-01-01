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У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО

У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО
У Луцьку на кільці поблизу історичного факультету сталася аварія.

Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.

На кільці, що сполучає вулиці Шопена, Огієнка та проспект Василя Мойсея та проспект Перемоги близько 9:00 сталася аварія. Зіткнулися Peugeot i Mitsubishi.

На попередньою версією, водій Peugeot не дотримався безпечної дистанції та «влетів» у червону Mitsubishi. В результаті автівки зазнали механічних пошкоджень.

Рух вищезгаданими вулицями був дещо ускладнений.

У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО
У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО
У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, кільце
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