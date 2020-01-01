У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО





Про це



На кільці, що сполучає вулиці Шопена, Огієнка та проспект Василя Мойсея та проспект Перемоги близько 9:00 сталася аварія. Зіткнулися Peugeot i Mitsubishi.



На попередньою версією, водій Peugeot не дотримався безпечної дистанції та «влетів» у червону Mitsubishi. В результаті автівки зазнали механічних пошкоджень.



Рух вищезгаданими вулицями був дещо ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на кільці поблизу історичного факультету сталася аварія.Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.На кільці, що сполучає вулиці Шопена, Огієнка та проспект Василя Мойсея та проспект Перемоги близько 9:00 сталася аварія. Зіткнулися Peugeot i Mitsubishi.На попередньою версією, водій Peugeot не дотримався безпечної дистанції та «влетів» у червону Mitsubishi. В результаті автівки зазнали механічних пошкоджень.Рух вищезгаданими вулицями був дещо ускладнений.

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