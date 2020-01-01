У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:10
У Луцьку на кільці поблизу історичного факультету сталася аварія.
Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.
На кільці, що сполучає вулиці Шопена, Огієнка та проспект Василя Мойсея та проспект Перемоги близько 9:00 сталася аварія. Зіткнулися Peugeot i Mitsubishi.
На попередньою версією, водій Peugeot не дотримався безпечної дистанції та «влетів» у червону Mitsubishi. В результаті автівки зазнали механічних пошкоджень.
Рух вищезгаданими вулицями був дещо ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.
На кільці, що сполучає вулиці Шопена, Огієнка та проспект Василя Мойсея та проспект Перемоги близько 9:00 сталася аварія. Зіткнулися Peugeot i Mitsubishi.
На попередньою версією, водій Peugeot не дотримався безпечної дистанції та «влетів» у червону Mitsubishi. В результаті автівки зазнали механічних пошкоджень.
Рух вищезгаданими вулицями був дещо ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянки здобули 4 медалі на чемпіонаті України з велоспорту
Сьогодні, 11:47
У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:10