Де у Луцьку та на Волині не буде світла 4 вересня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».



Камінь-Каширський район



З 09:00 – 17:00. Пожежна частина, м. К- Каширський , вул. Неродів, пров, Польвий.



Ківерцівський район



З 09:00 – 17:00. Ківерцівське МСТ – магазин, ФОП Верхогляд М.П. – магазин, м. Ківерці вул. Залізниця, буд. 2, 4, 6, вул. Куліша, вул. Захисників України, вул. Глінки, с. Вишнів – школа, дитячий садок, Ківерцівське ССТ - магазин, с. Вишнів, вул. Л. Українки, вул.1-го Травня, с. Сильне, вул. Селянсьська.



Локачинський район



З 09:00 – 15:45. с. Заячиці, вул. Колгоспна, вул. Жовтнева, вул. Польова, вул. Набережна, с. Вілька Садівська, вул. Приозерна, вул. Лісова, с. Крухиничі, вул. Луцька, вул. Загребельна.



місто Луцьк



З 13:30 – 17:00. АТБ вв-2, «Софт-лайн», «Ексімбуд», просп. Відродження, 51, 55, просп. Соборності, 1, просп. Молоді, 8а.



Любомльський та Шацький райони



З 10:00 – 17:00. с. Черемошна Воля, Мшанець, Масловець, с. Гуща, с. Ягодин.



місто Нововолинськ



З 09:00 – 16:00. с. Благодатне: вул. І. Франка 2-34, 1-5, в. Перемоги 2/1, 2/2, 4, м. Нововолинськ: м-йон Шахтарський 23-28.



Рожищенський район



З 09:00 – 17:00. с. Переспа (повністю), с. Тихотин (повністю), с. Бортяхівка (повністю) , с. Переспа (повністю), с. Тихотин (повністю), с. Бортяхівка (повністю), с. Уляники, с. Городині, с. Романів (повністю), м. Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, «Ощадбанк», районна рада, магазин «Калина», м. Рожище, вул. Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців, с. Рудка-Козинська, вул. Оновлена, Молодіжна, с. Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест, с. Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с. Вічині, вул. Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».З 09:00 – 17:00. Пожежна частина, м. К- Каширський , вул. Неродів, пров, Польвий.З 09:00 – 17:00. Ківерцівське МСТ – магазин, ФОП Верхогляд М.П. – магазин, м. Ківерці вул. Залізниця, буд. 2, 4, 6, вул. Куліша, вул. Захисників України, вул. Глінки, с. Вишнів – школа, дитячий садок, Ківерцівське ССТ - магазин, с. Вишнів, вул. Л. Українки, вул.1-го Травня, с. Сильне, вул. Селянсьська.З 09:00 – 15:45. с. Заячиці, вул. Колгоспна, вул. Жовтнева, вул. Польова, вул. Набережна, с. Вілька Садівська, вул. Приозерна, вул. Лісова, с. Крухиничі, вул. Луцька, вул. Загребельна.З 13:30 – 17:00. АТБ вв-2, «Софт-лайн», «Ексімбуд», просп. Відродження, 51, 55, просп. Соборності, 1, просп. Молоді, 8а.З 10:00 – 17:00. с. Черемошна Воля, Мшанець, Масловець, с. Гуща, с. Ягодин.З 09:00 – 16:00. с. Благодатне: вул. І. Франка 2-34, 1-5, в. Перемоги 2/1, 2/2, 4, м. Нововолинськ: м-йон Шахтарський 23-28.З 09:00 – 17:00. с. Переспа (повністю), с. Тихотин (повністю), с. Бортяхівка (повністю) , с. Переспа (повністю), с. Тихотин (повністю), с. Бортяхівка (повністю), с. Уляники, с. Городині, с. Романів (повністю), м. Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, «Ощадбанк», районна рада, магазин «Калина», м. Рожище, вул. Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців, с. Рудка-Козинська, вул. Оновлена, Молодіжна, с. Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест, с. Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с. Вічині, вул. Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.

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