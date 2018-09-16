Волинянки здобули 4 медалі на чемпіонаті України з велоспорту





Чемпіонат увінчався перемогами волинських спортсменок, які здобули 4 медалі, - інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Так, чемпіонкою України в олімпійському спринті стала лучанка Олександра Логвінюк. Дві бронзові медалі спортсменка виборола у гонці кейрін та у гонці спринт.



Також бронзове місце посіла Ірина Шиманська у командній гонці переслідуванні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершився чемпіонат України з велоспорту на треку серед чоловіків та жінок з олімпійських видів програми, який тривав 28-2 вересня 2020 у місті Львові.Чемпіонат увінчався перемогами волинських спортсменок, які здобули 4 медалі, - інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Так, чемпіонкою України в олімпійському спринті стала лучанка. Дві бронзові медалі спортсменка виборола у гонці кейрін та у гонці спринт.Також бронзове місце посілау командній гонці переслідуванні.

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