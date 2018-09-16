Волинянки здобули 4 медалі на чемпіонаті України з велоспорту
Сьогодні, 11:47
Завершився чемпіонат України з велоспорту на треку серед чоловіків та жінок з олімпійських видів програми, який тривав 28-2 вересня 2020 у місті Львові.
Чемпіонат увінчався перемогами волинських спортсменок, які здобули 4 медалі, - інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Так, чемпіонкою України в олімпійському спринті стала лучанка Олександра Логвінюк. Дві бронзові медалі спортсменка виборола у гонці кейрін та у гонці спринт.
Також бронзове місце посіла Ірина Шиманська у командній гонці переслідуванні.
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Чемпіонат увінчався перемогами волинських спортсменок, які здобули 4 медалі, - інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Так, чемпіонкою України в олімпійському спринті стала лучанка Олександра Логвінюк. Дві бронзові медалі спортсменка виборола у гонці кейрін та у гонці спринт.
Також бронзове місце посіла Ірина Шиманська у командній гонці переслідуванні.
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