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Волинянки здобули 4 медалі на чемпіонаті України з велоспорту

Волинянки здобули 4 медалі на чемпіонаті України з велоспорту
Завершився чемпіонат України з велоспорту на треку серед чоловіків та жінок з олімпійських видів програми, який тривав 28-2 вересня 2020 у місті Львові.

Чемпіонат увінчався перемогами волинських спортсменок, які здобули 4 медалі, - інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Так, чемпіонкою України в олімпійському спринті стала лучанка Олександра Логвінюк. Дві бронзові медалі спортсменка виборола у гонці кейрін та у гонці спринт.

Також бронзове місце посіла Ірина Шиманська у командній гонці переслідуванні.



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Теги: спорт, волинянки
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