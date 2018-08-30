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Викрили волинянина, який відправляв людей до Білорусі у трудове рабство

Викрили волинянина, який відправляв людей до Білорусі у трудове рабство
Правоохоронці викрили 29-річного волинянина, котрий у 2014 році шляхом обману завербував чотирьох людей у трудове рабство, пов'язане із роботою в колгоспах Міської області.

Чоловіка взяли під варту та оголосили йому підозру в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Заробітну плату потерпілих привласнював, - інформує ГУНП у Волинській області.

Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області повідомили волинянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п’яти до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

До слова, співробітники поліції встановили причетність зловмисника до вчинення аналогічного злочину у 2016 році. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.


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Теги: трудове рабство, Білорусь
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