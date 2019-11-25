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Лучан просять оцінити роботу медзакладів міста за допомогою бота «Марта»

Лучан просять оцінити роботу медзакладів міста за допомогою бота «Марта»
Лучан запрошують взяти участь у соціологічному дослідженні, головна мета якого - дізнатися суспільну думку щодо якості надання медичного сервісу у медзакладах первинної ланки медичної допомоги міста.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Також ще однією важливою метою дослідження є визначення рівня медико-санітарної грамотності людини.

"Цей показник дуже важливий, адже безпосередньо впливає на рівень громадського здоров’я в країні та ряд економічних показників", - йдеться у повідомленні.

За результатом опитування користувач отримує свій результат. Якщо результат буде нижче рекомендованої норми, сервіс запропонує підвищити свої знання завдяки ненав’язливого інформування (розсилки).

Як буде проходити дослідження?

Дослідження буде проходити за допомогою медбота "Марта", до якого треба приєднатися усім, хто хоче взяти участь у дослідженні. У сервіс вже заклали інструменти для дослідження, які рекомендовані МОЗ України та ВООЗ.

Приєднатись до «Марти» можна за цим посиланням зі смартфону.

Для оцінки медичного сервісу треба зайти у розділ Оцінка медсервіса – Комплексна оцінка (EUROPEP). Для оцінки рівня медико-санітарної грамотності (або турботи про власне здоров’я) треба зайти у розділ «Оцінка здоров’я».

Це дослідження проводиться Луцькою міською радою спільно з компанією OpenDataLab, що працює у сфері E-health.

Результати дослідження після обробки та візуалізації будуть доступні для загального використання у розрізі регіону та міста.

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Теги: Луцьк, досліження, медзаклади
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