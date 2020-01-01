Депутат сільради на Волині проголосував за виділення собі земельної ділянки

Іваничівський районний суд задоволив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури в інтересах держави до Литовезької сільської ради Іваничівського району та її депутата й обов’язав обранця громади повернути земельну ділянку, виділену йому з порушеннями закону.Прокурори з'ясували, що депутат сільської ради на сесії не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів, взяв участь у голосуванні й проголосував "за" виділення собі безоплатно ділянки площею 0,25 га й вартістю 200 тисяч гривень, - інформує пресслужба прокуратури області.Суд визнав його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу.Прокурори ж у суді домоглися скасування незаконного рішення сільської ради та повернення земельної ділянки у власність громади села Литовеж.Рішення суду виконане, землю громаді уже повернули.