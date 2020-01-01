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Автотроща на перехресті у Володимирі: розповіли про стан потерпілих

Автотроща на перехресті у Володимирі: розповіли про стан потерпілих
Розповіли про стан потерпілих в ДТП у Володимирі-Волинському, яка трапилася на перехресті вулиць Устилузької, Драгоманова та Козацької.

Про це повідомляє "БУГ".

Нагадаємо, аварія трапилась 2 вересня близько 10:40 біля пам’ятника – танка. Зіткнулися два авто: кросовер Lexus і легковик Opel. На місці працювала поліція, медики та рятувальники.

У поліції зазначають, що водій Opel, рухаючись вулицею Устилузькою в напрямку центра міста, здійснюючи маневр повороту ліворуч, не впевнився в безпечності та не надав перевагу в русі Lexus, який рухався назустріч.

Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажирка автомобіля Opel. Відомо, що в авто спрацювали подушки безпеки. В салоні були чоловік 1983 року народження з дружиною 1985 року народження – мешканці села Чорників Володимир-Волинського району.

Медики у водія виявили тілесні ушкодження у вигляді забоїв грудної клітки та садна правого плеча. Його не госпіталізовували.

У пасажирки Opel діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану правої брови, забій правого передпліччя. Жінку доправили в хірургічне відділення Володимир-Волинського ТМО.

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Теги: Володимир, аварія, перехрестя, потерпілі
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