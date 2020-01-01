Автотроща на перехресті у Володимирі: розповіли про стан потерпілих
Сьогодні, 12:20
Розповіли про стан потерпілих в ДТП у Володимирі-Волинському, яка трапилася на перехресті вулиць Устилузької, Драгоманова та Козацької.
Про це повідомляє "БУГ".
Нагадаємо, аварія трапилась 2 вересня близько 10:40 біля пам’ятника – танка. Зіткнулися два авто: кросовер Lexus і легковик Opel. На місці працювала поліція, медики та рятувальники.
У поліції зазначають, що водій Opel, рухаючись вулицею Устилузькою в напрямку центра міста, здійснюючи маневр повороту ліворуч, не впевнився в безпечності та не надав перевагу в русі Lexus, який рухався назустріч.
Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажирка автомобіля Opel. Відомо, що в авто спрацювали подушки безпеки. В салоні були чоловік 1983 року народження з дружиною 1985 року народження – мешканці села Чорників Володимир-Волинського району.
Медики у водія виявили тілесні ушкодження у вигляді забоїв грудної клітки та садна правого плеча. Його не госпіталізовували.
У пасажирки Opel діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану правої брови, забій правого передпліччя. Жінку доправили в хірургічне відділення Володимир-Волинського ТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "БУГ".
Нагадаємо, аварія трапилась 2 вересня близько 10:40 біля пам’ятника – танка. Зіткнулися два авто: кросовер Lexus і легковик Opel. На місці працювала поліція, медики та рятувальники.
У поліції зазначають, що водій Opel, рухаючись вулицею Устилузькою в напрямку центра міста, здійснюючи маневр повороту ліворуч, не впевнився в безпечності та не надав перевагу в русі Lexus, який рухався назустріч.
Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажирка автомобіля Opel. Відомо, що в авто спрацювали подушки безпеки. В салоні були чоловік 1983 року народження з дружиною 1985 року народження – мешканці села Чорників Володимир-Волинського району.
Медики у водія виявили тілесні ушкодження у вигляді забоїв грудної клітки та садна правого плеча. Його не госпіталізовували.
У пасажирки Opel діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану правої брови, забій правого передпліччя. Жінку доправили в хірургічне відділення Володимир-Волинського ТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин викрав злоті у знайомої під час спільного відпочинку
Сьогодні, 12:35
Автотроща на перехресті у Володимирі: розповіли про стан потерпілих
Сьогодні, 12:20
Голова наглядової ради ЛНТУ просить Міносвіти відсторонити Савчука від посади в.о. ректора
Сьогодні, 12:00