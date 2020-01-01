Поліцейські розшукали 7-річного хлопчика, який пішов за солодощами до Луцька





Про зникнення своєї 7-річної дитини до поліції повідомила мама хлопчика учора о 19 годині,



Жителька села Зміїнець розповіла, що син вийшов погуляти біля будинку близько 15 години і досі не повернувся. Жінка оглянула всі навколишні території, проте його не знайшла.



На пошуки дитини негайно вирушили керівник дільничних офіцерів Луцького районного відділення поліції та три поліцейські офіцери навколишніх громад. Оскільки в селі хлопчика не знайшли, правоохоронці вирушили до Луцька.



Завдяки уважності та оперативності поліцейські дитину знайшли ще до заходу сонця на одній із вулиць міста. Його доставили додому цілого та неушкодженого. Хлопчина розповів, що вирішив прогулятися, аби купити солодощі для себе. З мамою дитини правоохоронці провели профілактичну бесіду.

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