Рекламують у Facebook та на білбордах: як на Волині роблять впізнаваними партії та потенційних кандидатів

Розповіли про ситуацію у Волинській області напередодні старту виборчої кампанії.Про це йшлося у четвер, 3 вересня, під час пресконференції.Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Волинській областінагадала, що до старту виборчої кампанії залишилося 2 дні, однак активність політичні партії та кандидати почали проявляти ще в серпні. Активна виборча кампанія матиме стислі терміни – 50 днів.ОПОРА почала фіксувати факти дочасної політичної активності. Йдеться про прояви зовнішньої реклами – білборди та сітілайти. Рекламуються на сьогодні 8 партій – «Слуга народу», «За майбутнє», «ЄС», «Свідомі,» «Перемога Пальчевсього», «Пропозиція», «Наш край», «Батьківщина». На користь 10 потенційних кандидатів також розміщували зовнішню рекламу.Найактивніше партії та потенційні кандидати рекламувалися у Луцьку та виборчому окрузі №19 (Володимир-Волинський район). У Володимирі-Волинському виявили безособовий чорно-білий білборд із написом «Я іду», що не містив жодних логотипів. Окрім того, у Володимирі-Волинському помітили білборд із дещо провокативним змістом: «Міського голову призначає нардеп (перекреслено), обирають люди».Представники ОПОРИ станом на сьогодні зафіксували 3 випадки пошкодження невідомими реклами «Перемоги Пальчевсього» і «Слуги народу».Пошкодження білборду «Перемоги Пальчевського» вперше зафіксували 26 серпня, 2 вересня на тому ж місці знову зіпсували червоною фарбою нову рекламу цієї партії. Також 2 вересня невідомі пошкодили сітілайт «Слуги народу» на розі проспекту Василя Мойсея та вулиці Винниченка.Катерина Шарпата зауважила, що ще одним видом активності партій і кандидатів є розміщення іміджевих публікацій у ЗМІ. Упродовж місяця представники ОПОРИ виявили більше 300 маркованих та немаркованих інформаційних матеріалів. Усі вони містили позитивну інформацію про потенційних учасників виборчого процесу.Не забувають політичні партії та їх представники про просування у соцмережах, активізуючи свою роботу у Facebook, Youtube, Telegram. Соцмережі використовують для комунікаціъ з виборцями, просування партійного бренду, створення позитивного іміджу для потенційних кандидатів. Впродовж серпня виявили понад 100 проплачених повідомлень, де популяризували обласні, міські чи районні представництва партій, зокрема «Батьківщини», «Свободи», «Народного Руху України» та інших.За словами координаторки спостереження за виборами, натомість через коронавірусні обмеження потенційні кандидати майже не взаємодіяли з виборцями напряму.«Активізація партій напередодні виборів – не нове явище на теренах Волині. Так було наприкінці 2018 року напередодні старту президентської кампанії. Представники ОПОРИ почали фіксувати випадки, пов’язані з активністю потенційних суб’єктів виборчого процесу чи причетних до їх діяльності. Такі факти на сьогодні не є порушенням законодавства. Але після старту виборчого процесу змінюються умови. Ми вважаємо, що неприпустимо в рамках виборчого процесу використовувати благодійність, розміщувати рекламу партій на громадському транспорті, логотипів благодійних фондів поряд із партійними, поширювати результати соцдосліджень без зазначень реквізитів, розміщувати іміджеві публікації стосовно кандидатів без маркування, поширення завідомо неправдивих відомостей про опонентів, пошкодження агітпродукції», - наголосила Шарпата.Вона додала, що в області не зафіксували факти роздачі «гречки» 1 вересня, чим не гребували потенційні кандидати в інших регіонах.